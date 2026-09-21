Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Emin Olcay, tiyatro, sinema ve televizyon çalışmalarıyla tanınan oyuncular arasında yer alıyor. 1964 yılında tiyatro sahnesinde başlayan sanat hayatını sinema ve televizyon projeleriyle sürdüren Olcay, özellikle Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu yapımlarındaki Ömer Candan karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Peki, Emin Olcay kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Emin Olcay'ın eşi Hayat Olcay kimdir? Detaylar...

EMİN OLCAY KİMDİR?

Emin Olcay, 1946 yılında İstanbul'da doğan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Sanat hayatına 1964 yılında Ankara Devlet Çocuk Tiyatrosu'nda sahnelenen Peter Pan oyunu ile başladı. Devlet Tiyatroları bünyesinde oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve rejisörlük çalışmaları da yaptı.

Olcay, 1970-1974 yılları arasında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir sanat akademisinde eğitim aldı. Televizyon ve sinema çalışmalarının yanı sıra tiyatro alanındaki çalışmalarını da sürdürdü.

EMİN OLCAY KAÇ YAŞINDA?

1946 doğumlu olan Emin Olcay, 2026 yılı itibarıyla 80 yaşındadır. Doğum yeri İstanbul olarak kayıtlıdır.

EMİN OLCAY NERELİ?

Emin Olcay, İstanbul doğumludur. 1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, tiyatro, sinema ve televizyon alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi.

EMİN OLCAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Emin Olcay'ın televizyon kariyerinde çok sayıda dizi ve yapım bulunuyor. Sanatçının yer aldığı yapımlar arasında 1993 tarihli Ferhunde Hanımlar ve 1995 tarihli Çiçek Taksi bulunuyor.

Olcay, 2002 yılında Deli Yürek dizisinde Yakup Efe, Yedi Numara'da ise Doktor Veli Baba karakterini canlandırdı. 2003-2005 yılları arasında Kurtlar Vadisi'nde Ömer Candan rolüyle yer aldı. 2004 yılında Gerçeğin Ötesi programında sunuculuk yaptı.

2006'da Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan yapımında Köy İmamı, Karagümrük Yanıyor'da ise İzzet karakterini oynadı. 2007 yılında Kurtlar Vadisi Terör'de Ömer Candan rolünü sürdürdü.

Emin Olcay, 2007-2014 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ömer Candan karakteriyle yer aldı. Daha sonraki yıllarda Gönül Bahçesi, Nakş-ı Dil Sultan, Esir Sultan, Ben Onu Çok Sevdim ve Kertenkele yapımlarında rol aldı. 2021 yılında ise Sana Söz dizisinde yer aldı.

EMİN OLCAY'IN EŞİ HAYAT OLCAY KİMDİR?

Hayat Olcay, 1952 yılında İstanbul'da doğan oyuncu ve kostüm tasarımcısıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı mezunu olan Olcay, Ankara, Bursa ve Adana Devlet Tiyatrolarında sahne aldı ve 2001 yılında emekli oldu.

Tiyatro çalışmalarının yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de rol alan Hayat Olcay'ın yer aldığı yapımlar arasında Çiçek Taksi, Böyle mi Olacaktı?, Kurtlar Vadisi ve Emanet bulunuyor. Papatya ile Karabiber filminde de rol aldı.

Hayat Olcay, Emin Olcay'ın eşidir. Çift, İstanbul Maltepe'de Atölye Sanat'ın kuruluşunda birlikte yer aldı. Sanat merkezinde oyunculuk birikimlerini değerlendirmeye devam ettikleri belirtiliyor.