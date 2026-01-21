Emiliano Martinez sakatlandı mı, Aston Villa'da kalede kim olacak?

Emery, yaptığı değerlendirmede Emiliano Martinez'in yanı sıra John McGinn, Ross Barkley, Allyson ve Boubacar Kamara'nın Fenerbahçe karşısında sahada olmayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Martinez'in sakatlık durumu ve Aston Villa'nın kaleyi hangi isimle koruyacağı futbol kamuoyunda merak konusu oldu.

ASTON VILLA'DA KRİTİK EKSİKLER

Unai Emery, Fenerbahçe deplasmanına önemli oyunculardan yoksun çıkacaklarını belirtti. İspanyol teknik adam, Emiliano Martinez, Boubacar Kamara, John McGinn, Allyson ve Ross Barkley'nin maç kadrosunda yer almayacağını ifade ederek, bu eksiklerin planlarını etkilediğini dile getirdi.

"FENERBAHÇE ÜST DÜZEY BİR TAKIM"

Fenerbahçe - Aston Villa karşılaşmasının biletlerinin kısa sürede tükenmesiyle ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren Emery, zorlu bir atmosferin kendilerini beklediğini söyledi. Deneyimli teknik direktör, Fenerbahçe'nin kaliteli ve tecrübeli futbolculardan oluşan güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, "Tutkulu bir stat ortamında oynanacak çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe, Avrupa'da adını duyurmuş ve bu turnuvada ileri gidebilecek potansiyele sahip bir takım" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa arenasındaki bu kritik mücadele, İstanbul'da futbolun kalbi olarak bilinen Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Mert İsmail, Alvarez, Asensio, Kerem, Talisca, Duran

Aston Villa muhtemel 11: Marco Bizo, Konsa, Torres, Maatsen, Cash, Bogarde, Tielemans, Buendia, Rogers, McGinn, Watkins