Haberler

Emiliano Martinez sakatlandı mı, Aston Villa'da kalede kim olacak?

Emiliano Martinez sakatlandı mı, Aston Villa'da kalede kim olacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aston Villa'nın başında bulunan Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesinde kameraların karşısına geçti. Deneyimli teknik adam, düzenlenen basın toplantısında takımın son durumu ve kadro tercihleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Açıklamaların odağında ise kaleci Emiliano Martinez'in durumu yer aldı.

Emery, yaptığı değerlendirmede Emiliano Martinez'in yanı sıra John McGinn, Ross Barkley, Allyson ve Boubacar Kamara'nın Fenerbahçe karşısında sahada olmayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Martinez'in sakatlık durumu ve Aston Villa'nın kaleyi hangi isimle koruyacağı futbol kamuoyunda merak konusu oldu.

ASTON VILLA'DA KRİTİK EKSİKLER

Unai Emery, Fenerbahçe deplasmanına önemli oyunculardan yoksun çıkacaklarını belirtti. İspanyol teknik adam, Emiliano Martinez, Boubacar Kamara, John McGinn, Allyson ve Ross Barkley'nin maç kadrosunda yer almayacağını ifade ederek, bu eksiklerin planlarını etkilediğini dile getirdi.

Emiliano Martinez sakatlandı mı, Aston Villa'da kalede kim olacak?

"FENERBAHÇE ÜST DÜZEY BİR TAKIM"

Fenerbahçe - Aston Villa karşılaşmasının biletlerinin kısa sürede tükenmesiyle ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren Emery, zorlu bir atmosferin kendilerini beklediğini söyledi. Deneyimli teknik direktör, Fenerbahçe'nin kaliteli ve tecrübeli futbolculardan oluşan güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, "Tutkulu bir stat ortamında oynanacak çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe, Avrupa'da adını duyurmuş ve bu turnuvada ileri gidebilecek potansiyele sahip bir takım" değerlendirmesinde bulundu.

Emiliano Martinez sakatlandı mı, Aston Villa'da kalede kim olacak?

Avrupa arenasındaki bu kritik mücadele, İstanbul'da futbolun kalbi olarak bilinen Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Mert İsmail, Alvarez, Asensio, Kerem, Talisca, Duran

Aston Villa muhtemel 11: Marco Bizo, Konsa, Torres, Maatsen, Cash, Bogarde, Tielemans, Buendia, Rogers, McGinn, Watkins

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi

Mehmetçik'in sabır testi
Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda

Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom'da transfer iptal

Dev maçta açıklandı: Cimbom'da transfer iptal
Taraftarlar ikiye bölündü! 90+4'te Galatasaray taraftarını yıkan an

Taraftarlar ikiye bölündü! Galatasaray'ı 90+4'te yıkan an
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi

Mehmetçik'in sabır testi
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez

87 yaşındaki kadın, devleti milyonlarca lira zarara uğrattı