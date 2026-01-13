İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturmaları kapsamında, müzik ve televizyon dünyasının ünlü isimlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda bugün yeni bir dalga operasyon gerçekleştirildi ve Emel Müftüoğlu da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Peki, Emel Müftüoğlu neden gözaltına alındı? Emel Müftüoğlu kimdir? Emel Müftüoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

EMEL MÜFTÜOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Son dönemde dizi, film, müzik ve medya dünyasını kapsayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu operasyonları, ünlü isimlerin de gündeme gelmesine neden oldu. Soruşturma kapsamında bugün gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarda, Emel Müftüoğlu da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Operasyonlar, Türkiye'nin önde gelen müzik, dizi ve medya sektörlerindeki ünlü isimleri kapsarken, Oktay Kaynarca, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş ve Selen Çetinkaya gibi isimler de gözaltına alındı. Bu operasyonlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı soruşturmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

EMEL MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Emel Müftüoğlu, 14 Ekim 1961 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Merdivenci ailesine mensup olan Müftüoğlu, babasının asker olması nedeniyle çocukluk ve ilk gençlik yıllarını farklı şehirlerde geçirdi. Babası Afyonkarahisarlı, annesi ise Artvinlidir. Emel Müftüoğlu, meşhur olmadan önce uzun yıllar Afyonkarahisar TEK'te görev yaptı.

MÜZİĞE BAŞLANGICI

Emel Müftüoğlu, profesyonel müzik kariyerine 1985 yılında Güneş gazetesinin düzenlediği müzik yarışmasında birincilik kazanarak adım attı. Aynı yarışmada ikinci olan Erdal Çelik ile birlikte "Emel-Erdal" ikilisini kurdu. İkili, Atilla Özdemiroğlu'nun kurduğu ART etiketiyle 1985'te "Öyle Bir Aşk" ve 1988'de "Alaturka Benim Canım" albümlerini yayımladı.

SOLO KARİYER DÖNEMİ

1989 yılında Erdal Çelik ile yollarını ayıran Emel Müftüoğlu, solo kariyerine başladı. Şahin Özer Plak ile anlaşarak 25 Eylül 1990'da "Karlar Düşer" albümünü yayımladı ve önemli bir satış başarısı elde etti. 1992'de çıkan "Faka Bastın" albümü, müzik tarihinde Billboard listesine giren ilk Türk albümü olma özelliğini taşıyor. Albümün aynı adlı şarkısının klibi ise Sinan Çetin tarafından yönetildi.

12 Mayıs 1994'te yayımlanan "Emel'ce" albümü ile hit şarkılar üreten Müftüoğlu, "Korkuyorum", "Deli Et Beni", "Yeter" ve "Çal Beni" gibi şarkılarla dönemin müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı. Özellikle "Korkuyorum" klibi, işlediği cesur tema ile dikkat çekti.

HOVARDA VE ZİRVE DÖNEMİ

20 Ocak 1995'te Sezen Aksu imzalı "Hovarda" teklisini yayımlayan Emel Müftüoğlu, Türkiye müzik tarihinin en çok satan teklilerinden birine imza attı. Şarkının klibi, MTV Avrupa'nın Euro Video Grand Prix yarışmasında Türkiye'yi temsil eden finalistlerden biri oldu.

ALBÜM ÇALIŞMALARI (1995–2007)

Ruhun Duymaz (Aralık 1995)

Bana Özel (28 Mayıs 1998)

Mucize (Mart 2000)

Arabesk (2002, Alper Narman – Fettah Can eserleri)

Çok Ayıp (2004)

Emel ile Yeniden (2016)

TEKLİ VE EP'LERİ

Hovarda (1995)

Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar (EP, 2007)

Gündem Yaratayım mı? (2018)

EMEL MÜFTÜOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Emel Müftüoğlu, 14 Ekim 1961 doğumlu olup, 2026 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

EMEL MÜFTÜOĞLU NERELİ?

Emel Müftüoğlu, İzmir doğumlu olmasına rağmen baba tarafı Afyonkarahisar, anne tarafı ise Artvin kökenlidir. Bu nedenle hem Ege hem de Karadeniz kültürüne ait bir aile geçmişine sahiptir.