Emeklilik Planı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Emeklilik Planı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Orijinal adı “The Retirement Plan” olan film, 2023 yapımı bir aksiyon, gerilim ve komedi filmi. Yönetmenliğini Tim Brown’ın üstlendiği yapım, hikâyenin de geçtiği Cayman Adaları’nda çekildi. Filmde Nicolas Cage’e Ashley Greene, Ron Perlman ve Jackie Earle Haley eşlik ediyor. İşte Emeklilik Planı filmine dair merak edilenler.

EMEKLİLİK PLANI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Emeklilik Planı’nın çekimleri, hikâyenin geçtiği Karayipler’deki Cayman Adaları’nda gerçekleştirildi. Filmde adanın turkuaz renkli denizi, beyaz kumlu plajları ve tropik doğası, aksiyon dolu hikâyeye eşsiz bir arka plan oluşturuyor.

EMEKLİLİK PLANI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Emeklilik Planı, 2022 yılında çekildi ve 2023’te vizyona girdi. Film, ABD’de sinemalarda ve dijital platformlarda izleyiciyle buluştu.

EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Ashley ve küçük kızı Sarah’nın kendilerini tehlikeli bir suç olayının ortasında bulmasıyla başlıyor. Hayatta kalmak için çaresizce bir çıkış yolu arayan anne ve kızın başvurabileceği tek kişi ise Ashley’nin uzun süredir görüşmediği babası Matt. Cayman Adaları’nda sakin ve umursamaz bir emeklilik hayatı süren Matt, kızı ve torunuyla yeniden bir araya geliyor. Ancak peşlerindeki acımasız suç lideri Donnie ve adamı Bobo onları rahat bırakmıyor. Tehlike giderek büyürken Ashley, babasının sandığından çok daha karanlık ve gizemli bir geçmişe sahip olduğunu keşfediyor.

EMEKLİLİK PLANI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde, geçmişi sırlarla dolu emekli Matt karakterine hayat veren Nicolas Cage yer alıyor. Ashley Greene, Matt’in kızı Ashley’yi canlandırırken, küçük Sarah rolünde Thalia Campbell yer alıyor. Suç lideri Donnie karakterine Ron Perlman, onun adamı Bobo’ya ise Jackie Earle Haley hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Grace Byers, Joel David Moore ve Lynn Whitfield gibi isimler bulunuyor.

EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Tim Brown üstlendi. Brown, aksiyon ve komediyi bir araya getirerek gerilimli ama eğlenceli bir hikâye ortaya koydu.

EMEKLİLİK PLANI NEDEN İLGİ GÖRÜYOR?

Emeklilik Planı, Nicolas Cage’in kendine özgü oyunculuk tarzı, tropik ada atmosferi ve aksiyonla mizahı harmanlayan hikâyesiyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Film, özellikle “emekli” görünen bir karakterin aslında tehlikeli bir geçmişe sahip olduğu sürpriz kurgusuyla aksiyon ve komedi sevenlere hitap ediyor.