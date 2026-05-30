Emekli maaşlarına yapılacak olası zamlarla ilgili tartışmalar hız kazanırken, “Emekli maaşı 36 bin TL mi olacak?” sorusu yeniden gündeme geldi. Ekonomi yönetiminin atacağı adımlar ve enflasyon verileri doğrultusunda şekillenecek yeni maaş düzenlemeleri merakla bekleniyor. Emeklilerin gelirlerinde ciddi bir artış olup olmayacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

ANKARA KULİSLERİNDE “36 BİN TL EMEKLİ MAAŞI” SENARYOSU GÜNDEMDE

Ankara kulisleri, ekonomi yönetimi ile siyaset stratejistlerinin birlikte yürüttüğü yeni sosyal destek ve gelir düzenlemesi hazırlıklarıyla hareketlendi. İddialara göre, artan yaşam maliyetleri ve sabit gelirli kesimden gelen yoğun tepki, hükümeti kapsamlı bir gelir politikası revizyonuna yöneltti. Özellikle emekli ve asgari ücretli kesimin alım gücünü artırmaya yönelik adımların seçim takvimiyle paralel şekilde planlandığı öne sürülüyor.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 36 BİN TL SENARYOSU MASADA

Parti kulislerinde en çok dikkat çeken başlıklardan biri, en düşük emekli maaşının 36 bin TL seviyesine çıkarılabileceği iddiası oldu. Bu senaryoya göre, yılın son çeyreğinde geniş kapsamlı bir maaş düzenlemesiyle emeklilerin gelirlerinde ciddi bir artış hedefleniyor. Ekonomi kurmaylarının, söz konusu artışın bütçe dengeleri ve enflasyon üzerindeki etkilerini detaylı şekilde analiz ettiği ifade ediliyor.

SOSYAL DESTEK PAKETLERİ İLE SEÇMEN MEMNUNİYETİ HEDEFLENİYOR

Ankara’dan sızan bilgilere göre, yalnızca maaş artışı değil, ek sosyal destek paketlerinin de devreye alınması planlanıyor. Dar gelirli vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik bu paketlerle hem ekonomik rahatlama sağlanması hem de siyasi desteğin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Parti kaynakları, özellikle emeklilerde oluşan memnuniyetsizliğin giderilmesinin öncelikli hedef olduğunu belirtiyor.

KRİTİK TARİH: 5 HAZİRAN VE ENFLASYON VERİSİ

Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. 5 Haziran’da açıklanacak verilerle birlikte 5 aylık enflasyon oranı netleşecek ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için önemli bir eşik aşılmış olacak. İlk dört aylık veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,64’lük artış şimdiden kesinleşmiş görünüyor.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN YÜZDE 18,58 SENARYOSU GÜÇLENİYOR

Ekonomistlerin ve piyasa beklentilerinin yer aldığı son anketlere göre, enflasyonun mayıs ve haziran aylarında da yükselişini sürdürmesi halinde 6 aylık toplam oranın yüzde 18,58 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı da aynı seviyede şekillenecek. Ekonomi yönetiminin nihai kararı ise enflasyon verilerinin ardından netleşecek.