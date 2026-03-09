Haberler

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi ücreti nedir? 2026 SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

Güncelleme:
2026 yılı için milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi gündemdeki yerini koruyor. Bayram öncesi ödemelerin ne zaman yapılacağı, ikramiye tutarının ne kadar olacağı ve zam gelip gelmeyeceği soruları sosyal medyada ve gündemde sıkça tartışılıyor. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi ücreti nedir? emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne kadar gelecek?

Emeklilerin merakla beklediği 2026 bayram ikramiyesi gündemdeki yerini koruyor. Ödemelerin ne zaman yapılacağı, tutarın ne kadar olacağı ve zam gelip gelmeyeceği konuları gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ayrı ayrı ikramiye alıyor. 2026 Ramazan Bayramı ikramiyesinin 20 Mart öncesi emekli hesaplarına yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı ikramiyesi ise 27 Mayıs tarihinden önce ödenecek. Ödeme tarihleri emekli maaş türüne (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) göre belirlenen takvime göre hesaplara aktarılıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

  • 2018-2020: 1.000 TL
  • 2021: 1.100 TL
  • 2023: 2.000 TL
  • 2024: 3.000 TL
  • 2025: 4.000 TL

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTTI MI, ZAM VAR MI?

Mevcut bilgilere göre 2026 yılı için emekli bayram ikramiyesinde resmî bir artış veya zam yapılmadı. Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bütçe dengeleri nedeniyle ikramiye artışının teklif kapsamında yer almadığını belirtti. İlerleyen dönemlerde değişiklik olabileceği belirtilse de, Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek tutar mevcut rakam olan 4.000 TL olarak kalacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bir dizi mali düzenlemeyi içeren yeni kanun teklifine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi artışına dair konuşan Güler, mevcut ekonomik tabloyu ve bütçe imkanlarını işaret ederek güncel durumu paylaştı.

Emekli ikramiyelerinde artış beklentisine ilişkin net bir mesaj veren Güler, 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bütçe dengelerine vurgu yaptı. Güler, "Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık" ifadelerini kullandı.

Sahra Arslan
