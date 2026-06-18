Türkiye kadın voleybolunun öne çıkan isimleri arasında yer alan Elif Şahin ve Saliha Şahin hakkında sosyal medyada sıkça “kardeş mi?” sorusu soruluyor. İki oyuncunun kariyerleri ve aile bağları spor kamuoyunda araştırma konusu oldu.

ELİF ŞAHİN VE SALİHA ŞAHİN KARDEŞ Mİ?

Voleybolseverlerin sıkça sorduğu “Elif Şahin ve Saliha Şahin kardeş mi?” sorusu yeniden gündemde. Türkiye kadın voleybolunun iki önemli ismi olan oyuncuların soyadı benzerliği ve aynı milli takım havuzunda yer almaları, aralarındaki akrabalık ilişkisine dair merakı artırıyor.

Evet, Saliha Şahin ve Elif Şahin öz kardeştir. Ankara doğumlu olan voleybolculardan Saliha Şahin smaçör, Elif Şahin ise pasör pozisyonunda milli formayı başarıyla terletmektedir. Hatta ikisi bir dönem Eczacıbaşı'nda beraber de forma giymişlerdir.

TÜRK VOLEYBOLUNDA AYRI KULVARLARDA YÜKSELİŞ

Elif Şahin pasör pozisyonunda görev yaparken, Saliha Şahin smaçör olarak forma giyiyor. İki oyuncu da Türkiye kadın voleybolunun önemli isimleri arasında yer alarak hem kulüp hem de milli takım seviyesinde başarılarıyla dikkat çekiyor.

MİLLİ TAKIMDA BİR ARADA FORMA GİYİYORLAR

Farklı pozisyonlarda görev almalarına rağmen Elif Şahin ve Saliha Şahin, zaman zaman Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrosunda birlikte yer alıyor.