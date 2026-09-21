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Elif Eralp evli mi, eşi kim? Elif Eralp'in çocuğu var mı?

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Elif Eralp evli mi, eşi kim? Elif Eralp'in çocuğu var mı?
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2026 Berlin eyalet seçimleri yaklaşırken adı gündemde daha fazla yer alan Elif Eralp'in siyasi kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edilmeye başlandı. Peki, Elif Eralp evli mi, eşi kim? Elif Eralp'in çocuğu var mı? Detaylar haberimizde.

Elif Eralp, 2026 Berlin eyalet seçimleri öncesinde siyasi çalışmalarıyla gündeme gelirken, siyasetçinin özel hayatına ilişkin detaylar da merak konusu oldu. Peki, Elif Eralp evli mi, eşi kim? Elif Eralp'in çocuğu var mı? Detaylar...

ELİF ERALP EVLİ Mİ?

2026 Berlin eyalet seçimleri sürecinde siyasi çalışmalarıyla gündeme gelen Elif Eralp'in özel hayatı da merak konusu oldu. Eralp'in resmi biyografisinde evli ve iki çocuk sahibi olduğu bilgisi yer alıyor. Eralp'in kişisel yaşamına ilişkin kamuya açık bilgiler ise bununla sınırlı tutuluyor.

1981 yılında Münih'te doğan Elif Eralp, Berlin'de siyaset yapan ve 2021'den bu yana Berlin Eyalet Meclisi'nde görev alan bir isimdir. 2026 Berlin seçimlerinde Die Linke'nin baş adayı olarak gösterilmesiyle birlikte kamuoyunun dikkatini daha fazla çekmiştir.

Eralp'in resmi internet sitesindeki biyografisinde medeni durumuyla ilgili olarak evli olduğu belirtiliyor.

ELİF ERALP'İN EŞİ KİMDİR?

Elif Eralp'in eşinin kim olduğu, seçim döneminde hakkında araştırılan özel hayat başlıklarından biri oldu. Ancak Eralp'in resmi biyografisinde eşinin adına veya mesleğine ilişkin bir bilgi yer almıyor. Dolayısıyla kamuya açık ve doğrulanabilir kaynaklarda eşinin kimliğine dair daha ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

ELİF ERALP'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Elif Eralp'in iki çocuğu bulunuyor. Eralp'in kendi internet sitesindeki biyografisinde evli olduğu ve iki çocuk sahibi olduğu belirtiliyor

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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