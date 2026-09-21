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Elif Eralp, 2026 Berlin eyalet seçimleri sürecinde partisinin baş adayı olarak gündeme gelmesiyle birlikte kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri oldu. 1981 yılında Münih'te doğan Eralp'in ailesi, 1980 darbesinin ardından Türkiye'den Almanya'ya göç etti. Elif Eralp'in çocukluk yıllarına ilişkin bilgilerde babasının doktor olarak çalıştığı belirtilirken, babası Selçuk Eralp'in hayatı da araştırılmaya başlandı. Peki, Elif Eralp babası kimdir? Selçuk Eralp kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

ELİF ERALP BABASI KİMDİR?

Elif Eralp'in babasının adı Selçuk Eralp'tir. Eralp'in ailesi, 1980 darbesinin ardından yaşanan siyasi baskı nedeniyle Eylül 1980'de Türkiye'den Almanya'ya göç etti.

SELÇUK ERALP KİMDİR?

Selçuk Eralp, Elif Eralp'in babasıdır. Elif Eralp'in biyografisine ilişkin kaynaklarda Selçuk Eralp'in doktor olarak çalıştığı belirtilmektedir. Eralp ailesinin 1980 darbesinin ardından Türkiye'den Almanya'ya göç ettiği ve Elif Eralp'in daha sonra Münih'te doğduğu aktarılmaktadır.

Elif Eralp'in çocukluk döneminde ailesi Münih'ten Dortmund'a taşınmıştır. Bu dönemde babası Selçuk Eralp'in Dortmund'da doktor olarak çalıştığı belirtilmektedir. Ailenin daha sonra Hamburg'un Altona semtine taşınmasıyla Elif Eralp eğitim hayatını burada tamamlamıştır.

Selçuk Eralp hakkında kamuya açık biyografik bilgilerde doktorluk mesleği dışında ayrıntılı bir kariyer bilgisi yer almamaktadır.

SELÇUK ERALP NERELİ?

Selçuk Eralp'in Kayseri kökenliği olduğu belirtilmektedir.

SELÇUK ERALP NE İŞ YAPIYOR?

Selçuk Eralp'in doktor olarak çalıştığı belirtilmektedir. Elif Eralp'in çocukluk yıllarına ilişkin biyografik bilgilerde, ailenin Münih'in ardından Dortmund'a taşındığı ve babasının burada doktor olarak görev yaptığı aktarılmaktadır.