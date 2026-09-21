Haberler

Elif Eralp babası kimdir? Selçuk Eralp kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elif Eralp babası kimdir? Selçuk Eralp kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seçim süreci nedeniyle gündeme gelen Elif Eralp'in ailesi de merak konusu oldu. Özellikle babası Selçuk Eralp'in kim olduğu, ne iş yaptığı ve nereli olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Elif Eralp babası kimdir? Selçuk Eralp kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşte detaylar.

Elif Eralp, 2026 Berlin eyalet seçimleri sürecinde partisinin baş adayı olarak gündeme gelmesiyle birlikte kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri oldu. 1981 yılında Münih'te doğan Eralp'in ailesi, 1980 darbesinin ardından Türkiye'den Almanya'ya göç etti. Elif Eralp'in çocukluk yıllarına ilişkin bilgilerde babasının doktor olarak çalıştığı belirtilirken, babası Selçuk Eralp'in hayatı da araştırılmaya başlandı. Peki, Elif Eralp babası kimdir? Selçuk Eralp kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

ELİF ERALP BABASI KİMDİR?

Elif Eralp'in babasının adı Selçuk Eralp'tir. Eralp'in ailesi, 1980 darbesinin ardından yaşanan siyasi baskı nedeniyle Eylül 1980'de Türkiye'den Almanya'ya göç etti. 

SELÇUK ERALP KİMDİR?

Selçuk Eralp, Elif Eralp'in babasıdır. Elif Eralp'in biyografisine ilişkin kaynaklarda Selçuk Eralp'in doktor olarak çalıştığı belirtilmektedir. Eralp ailesinin 1980 darbesinin ardından Türkiye'den Almanya'ya göç ettiği ve Elif Eralp'in daha sonra Münih'te doğduğu aktarılmaktadır.

Elif Eralp'in çocukluk döneminde ailesi Münih'ten Dortmund'a taşınmıştır. Bu dönemde babası Selçuk Eralp'in Dortmund'da doktor olarak çalıştığı belirtilmektedir. Ailenin daha sonra Hamburg'un Altona semtine taşınmasıyla Elif Eralp eğitim hayatını burada tamamlamıştır.

Selçuk Eralp hakkında kamuya açık biyografik bilgilerde doktorluk mesleği dışında ayrıntılı bir kariyer bilgisi yer almamaktadır.

SELÇUK ERALP NERELİ?

Selçuk Eralp'in Kayseri kökenliği olduğu belirtilmektedir.

SELÇUK ERALP NE İŞ YAPIYOR?

Selçuk Eralp'in doktor olarak çalıştığı belirtilmektedir. Elif Eralp'in çocukluk yıllarına ilişkin biyografik bilgilerde, ailenin Münih'in ardından Dortmund'a taşındığı ve babasının burada doktor olarak görev yaptığı aktarılmaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Melis Sezen'in aylık geliri ortaya çıktı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Aylık gelirini açıkladı
İstanbul'u karıştıran 'zehirlenme' iddiası! Paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

İstanbul'u ayağa kaldıran iddia! Polis ekipleri hemen harekete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı

Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
New York'ta Türk şöleni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, 7'den 70'e vatandaşlar karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, vatandaşlar karşıladı
8-0'lık tarihi zafer Avrupa'yı salladı! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor

Manşetler alev alev! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor
Asker eğlencesinde kan aktı! Halayda el eleyken yumruk yumruğa geldiler

Asker eğlencesinde kan aktı! El eleyken yumruk yumruğa geldiler
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi

Dün geceye damga vuran olay! Herkes ağzı açık izledi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu

Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi! Sonrası çok daha ilginç
Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama

Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama