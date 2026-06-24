Haberler

Elçin Zehra İrem kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Naz'ı Elçin Zehra İrem kaç yaşında, nereli?

Elçin Zehra İrem kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Naz'ı Elçin Zehra İrem kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altı Üstü İstanbul dizisinde canlandırdığı Naz karakteriyle dikkat çeken Elçin Zehra İrem, son dönemin öne çıkan genç oyuncuları arasında yer alıyor. Başarılı performansıyla adından söz ettiren İrem’in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Elçin Zehra İrem kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Naz'ı Elçin Zehra İrem kaç yaşında, nereli?

“Altı Üstü İstanbul” dizisinde Naz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Elçin Zehra İrem, oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Genç yaşına rağmen birçok projede yer alan başarılı oyuncunun biyografisi araştırılıyor. Elçin Zehra İrem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Elçin Zehra İrem, 2002 yılında İstanbul’da doğmuş Türk oyuncu ve fotomodeldir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde kamera önü oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır. Oyunculuk kariyerine yapımcı ve oyuncu İlker İnanoğlu tarafından keşfedilerek adım atmıştır.

ELÇİN ZEHRA İREM KAÇ YAŞINDA?

2002 doğumlu olan Elçin Zehra İrem, 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

ELÇİN ZEHRA İREM NERELİ?

Başarılı oyuncu İstanbul doğumludur ve çocukluk yıllarını da burada geçirmiştir.

ELÇİN ZEHRA İREM’İN KARİYERİ

Elçin Zehra İrem, oyunculuk kariyerine 2022 yılında Kanal D’de yayınlanan “Hicran” dizisi ile başlamıştır. Ardından “Kardeşlerim”, “Safir”, “Hudutsuz Sevda” ve “Sevdiğim Sensin” gibi projelerde rol almıştır.

Sinema kariyerinde ise “Babasının Kızı” filminde yer almıştır. Geniş kitleler tarafından “Hicran” dizisindeki Hicran ve “Kardeşlerim” dizisindeki Lidya karakterleriyle tanınmıştır. Güncel olarak “Sevdiğim Sensin” dizisinde Burçin Parsoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkmaktadır.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'nda

AK Parti rozeti takacak! Dudaklarından iki cümle döküldü

Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları

İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı

O da mı AK Parti'ye geçiyor? Sürpriz ziyarete manidar soru

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi

Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi: 16 Haziran gecesi...
'Kadına laf atma' kavgasında ortalık savaş alanına döndü

"Kadına laf atma" kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Türkiye'nin çeyrek asırlık devi iflas etti! Sektörde büyük yankı uyandırdı

Türkiye'nin çeyrek asırlık devi iflas etti! Sektörde büyük yankı uyandırdı
Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası

Gezep'in ipi neden çekildi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı

Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti

İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı
Taş duvarın içinde 7 kilo altın çıktı! Ses getirecek Osmanlı detayı

Duvarın içinde hazine buldular! Osmanlı detayı dikkat çekti