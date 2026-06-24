Elçin Zehra İrem kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Naz'ı Elçin Zehra İrem kaç yaşında, nereli?

“Altı Üstü İstanbul” dizisinde Naz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Elçin Zehra İrem, oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Genç yaşına rağmen birçok projede yer alan başarılı oyuncunun biyografisi araştırılıyor. Elçin Zehra İrem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Elçin Zehra İrem, 2002 yılında İstanbul’da doğmuş Türk oyuncu ve fotomodeldir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde kamera önü oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır. Oyunculuk kariyerine yapımcı ve oyuncu İlker İnanoğlu tarafından keşfedilerek adım atmıştır.

ELÇİN ZEHRA İREM KAÇ YAŞINDA?

2002 doğumlu olan Elçin Zehra İrem, 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

ELÇİN ZEHRA İREM NERELİ?

Başarılı oyuncu İstanbul doğumludur ve çocukluk yıllarını da burada geçirmiştir.

ELÇİN ZEHRA İREM’İN KARİYERİ

Elçin Zehra İrem, oyunculuk kariyerine 2022 yılında Kanal D’de yayınlanan “Hicran” dizisi ile başlamıştır. Ardından “Kardeşlerim”, “Safir”, “Hudutsuz Sevda” ve “Sevdiğim Sensin” gibi projelerde rol almıştır.

Sinema kariyerinde ise “Babasının Kızı” filminde yer almıştır. Geniş kitleler tarafından “Hicran” dizisindeki Hicran ve “Kardeşlerim” dizisindeki Lidya karakterleriyle tanınmıştır. Güncel olarak “Sevdiğim Sensin” dizisinde Burçin Parsoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkmaktadır.