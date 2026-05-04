Elazığspor Adana maçı hangi kanalda, Elazığspor Adana 01 FK nereden CANLI izlenir?

Elazığspor – Adana 01 FK maçı hangi kanalda yayınlanacak ve karşılaşma nereden canlı izlenebilecek sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. TFF 3. Lig’de kritik öneme sahip mücadele öncesi taraftarlar, maçın yayın bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Elazığspor’un sahasında oynanacak bu önemli karşılaşma, futbol tutkunları tarafından yakından takip edilecek.

Elazığspor ile Adana 01 FK arasında oynanacak maç için “hangi kanalda yayınlanacak?” ve “canlı izleme linki nerede?” soruları yoğun şekilde sorgulanıyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar, maçın yayın saati ve izlenebileceği platformları öğrenmeye çalışıyor. Kritik mücadeleye dair tüm yayın detayları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

ELAZIĞSPOR VS ADANA 01 FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Elazığspor ile Adana 01 FK arasında oynanacak TFF 2. Lig Play-Off mücadelesi, Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini yakından araştırırken, maçın hangi platformlardan izlenebileceği de merak konusu oldu.

ELAZIĞSPOR – ADANA 01 FK MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Tivibu Spor üzerinden yayınlanacak karşılaşma, Türksat uydusu ve internet aracılığıyla da izlenebilecek. Platform, Tivibu 77 ve Fil Box 77 numaralı kanallar üzerinden futbolseverlere ulaşacak ve mücadeleyi şifreli yayınla ekranlara taşıyacak.

ELAZIĞSPOR – ADANA 01 FK MAÇI HANGİ GÜN?

TFF 2. Lig Play-Off heyecanı 04 Mayıs 2026 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmayla devam edecek. Elazığspor’un ev sahipliğinde gerçekleşecek maç büyük önem taşıyor.

ELAZIĞSPOR – ADANA 01 FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Elazığspor ile Adana 01 FK arasındaki zorlu mücadele saat 20:00’de başlayacak. Futbolseverler bu kritik karşılaşmayı akşam saatlerinde takip edebilecek.

ELAZIĞSPOR – ADANA 01 FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Elazığ’da bulunan Elazığ Stadyumu’nda oynanacak. Play-Off turunun önemli maçlarından biri olan bu mücadele, ev sahibi Elazığspor’un sahasında gerçekleşecek.

Osman DEMİR
