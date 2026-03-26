Elazığ deprem SON DAKİKA! Elazığ'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Elazığ'da bugün öğle saatlerinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü ölçüldü. Depremin 11.33 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bilgisi bulunmuyor. Peki, Elazığ'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar...

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

ELAZIĞ'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü ve 11.33 kilometre derinlikte gerçekleşti.

HASAR BİLGİSİ VAR MI?

Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir hasar bildirilmedi.