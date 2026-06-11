Elanur Pat kimdir? Elanur Pat kaç yaşında, nereli?

Dijital içerik üreticiliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Elanur Pat, internet kullanıcılarının en çok araştırdığı isimler arasında yer alıyor. "RunalexX" kullanıcı adıyla Twitch platformunda ün kazanan ve daha sonra müzik projeleriyle dikkat çeken Elanur Pat’ın yaşı, memleketi ve kariyer geçmişi merak ediliyor. Elanur Pat kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

ELANUR PAT KİMDİR?

Elanur Pat, 30 Aralık 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sosyal medya ve dijital yayıncılık alanında tanınan isimlerden biri olan Elanur Pat, özellikle Twitch platformunda yaptığı yayınlarla geniş kitlelere ulaşmıştır.

ELANUR PAT KAÇ YAŞINDA?

30 Aralık 2000 doğumlu olan Elanur Pat, 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır.

ELANUR PAT NERELİ?

Elanur Pat aslen Orduludur. Eğitim hayatını ise Yalova'da sürdürmüş ve üniversite eğitimini burada almıştır.

ELANUR PAT'IN KARİYERİ

Elanur Pat, Yalova Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği alanında öğrenim görmüştür. Dijital dünyada "RunalexX" kullanıcı adıyla Twitch platformunda yaptığı yayınlarla tanınmış ve kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Daha sonra müzik alanına yönelen Elanur Pat, yayınladığı Bela adlı şarkıyla YouTube'da dikkat çekmiştir. Elanur Pat ayrıca Exatlon Challenge yarışmasında mücadele ederek farklı projelerde de yer almıştır.