Ela Rümeysa Cebeci Timur Savcı mesajları (TÜM MESAJLAR) Timur Savcı'nın uyuşturucu test sonucu!

Ünlülere yönelik yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu, kamuoyunda yankı uyandıran yeni gelişmelerle derinleşmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile bağlantılı isimler mercek altına alınırken, TİMS&B Productions ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı hakkında hazırlanan uyuşturucu test raporu dosyaya girdi. Peki, Timur Savcı'nın uyuşturucu testi pozitif mi? Ela Rümeysa Cebeci Timur Savcı mesajlarında neler var? Detaylar...

ELA RÜMEYSA CEBECİ TİMUR SAVCI MESAJLARI (TÜM MESAJLAR)

Soruşturmanın dikkat çeken unsurlarından biri, tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile ünlü yapımcı Timur Savcı arasında geçtiği tespit edilen mesajlaşmalar oldu. Adli makamlarca incelenen dijital yazışmaların, uyuşturucu içerikli ifadeler barındırdığı ve bu nedenle dosyaya delil olarak eklendiği öğrenildi.

Mesaj içeriklerinin ortaya çıkmasının ardından, soruşturma derinleştirilerek yalnızca iletişim trafiğiyle sınırlı kalınmadı. Yazışmaların içeriği, taraflar arasındaki ilişki biçimi ve mesajların zamanlaması, operasyonun yönünü belirleyen unsurlar arasında yer aldı. Bu kapsamda elde edilen dijital bulguların, biyolojik test sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

TİMUR SAVCI'NIN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF Mİ?

Mesajlaşmaların gündeme gelmesi üzerine, TİMS&B Productions ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı'dan kan ve saç örnekleri alındı. Hazırlanan adli tıp raporu, iki farklı biyolojik veri üzerinden sonuçlar ortaya koydu.

Rapora göre, kan örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir maddeye rastlanmadı. Bu bulgu, kısa vadeli ya da yakın zamanlı kullanım iddialarına ilişkin önemli bir veri olarak dosyada yer aldı. Ancak inceleme yalnızca kan testiyle sınırlı kalmadı.

Saç örnekleri üzerinde yapılan analizlerde ise uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden biri olan kokain tespit edildi. Uzmanlar, saç analizlerinin daha uzun bir zaman dilimini kapsadığına dikkat çekerek, bu tür testlerin geçmişe dönük kullanımlara dair izler barındırabileceğini belirtiyor.