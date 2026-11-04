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Ela Rümeysa Cebeci kimdir, evli mi? Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında, nereli?

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Ela Rümeysa Cebeci kimdir, evli mi? Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında, nereli?
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Spiker Ela Rümeysa Cebeci, iş insanı Sadettin Saran ile birlikte yargılandığı davanın ikinci duruşmasında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Duruşmada özel hayatına ilişkin de konuşan Cebeci'nin yaşamı, kariyeri, medeni durumu ve yaşı yeniden merak konusu oldu. Peki, Ela Rümeysa Cebeci kimdir, evli mi? Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Spiker ve oyuncu Ela Rümeysa Cebeci, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran ile birlikte yargılandığı davanın ikinci duruşmasıyla yeniden gündeme geldi.

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Ela Rümeysa Cebeci, spikerlik, muhabirlik, oyunculuk ve akademik çalışmalarla tanınan bir medya çalışanıdır. Kariyerine radyo yayıncılığıyla başlayan Cebeci, ilerleyen yıllarda televizyon haberciliğinde görev aldı. TRT 1'de muhabir olarak çalışan Cebeci, daha sonra Habertürk ve Show TV gibi kanallarda da görev yaptı.

Medya kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da çalışmalar yürüten Cebeci, çeşitli dizi ve sinema projelerinde rol aldı. İletişim alanındaki akademik çalışmalarıyla da bilinen Cebeci, öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

ELA RÜMEYSA CEBECİ KAÇ YAŞINDA?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988 tarihinde dünyaya geldi, 38 yaşındadır.

ELA RÜMEYSA CEBECİ NERELİ?

Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını ve mesleki kariyerini de İstanbul'da sürdüren Cebeci, medya sektöründeki çalışmalarının ardından televizyon izleyicileri tarafından tanınan isimlerden biri oldu.

ELA RÜMEYSA CEBECİ EVLİ Mİ?

Ela Rümeysa Cebeci'nin evli olduğuna ilişkin kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Cebeci'nin eşi olduğuna dair güvenilir kaynaklarda açıklanmış bir bilgi de yer almıyor.

ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN MESLEĞİ NE?

Ela Rümeysa Cebeci, kariyerine radyo programcılığıyla başladı. 2011 yılında İstanbul FM'de yayıncılık yapan Cebeci, daha sonra televizyon haberciliğine yöneldi. TRT 1'de muhabirlik yaptıktan sonra Habertürk ve Show TV gibi kanallarda görev aldı.

ELA RÜMEYSA CEBECİ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Spikerlik ve muhabirliğin yanı sıra oyunculuk yapan Ela Rümeysa Cebeci, farklı televizyon ve sinema projelerinde yer aldı. Kamuoyuna yansıyan filmografi bilgilerinde şu yapımlar bulunuyor:

Kanıt

Nuri

Fetih 1453

Şevkat Yerimdar

Aşk Laftan Anlamaz

No: 309

Anne

Kalp Atışı

Bizim Hikaye

Yasak Elma

Kadın

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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