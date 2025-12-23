Ela Rümeysa Cebeci itirafçı oldu mu, itirafçı olunca ne oluyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve çok sayıda tanınmış ismi kapsayan uyuşturucu soruşturması her geçen gün yeni ayrıntılarla gündeme geliyor. Dosyada adı en fazla öne çıkan kişilerden biri olan spiker Ela Rümeysa Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" iddiasıyla çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından geçtiğimiz hafta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişmenin ardından Cebeci'nin soruşturma kapsamında itirafçı olup olmadığı merak konusu oldu.

ŞAMİL TAYYAR'DAN ELA RÜMEYSA CEBECİ ÇIKIŞI

Ela Rümeysa Cebeci hakkında kamuoyunda yankı uyandıracak yeni bir iddia ortaya atıldı. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında yaptığı değerlendirmede, Cebeci'nin yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı olduğunu ileri sürdü.

"SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR" DEĞERLENDİRMESİ

Tayyar açıklamasında, soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni isimleri kapsayabileceğine dikkat çekerek, mevcut tabloya bakıldığında dosyanın genişleme ihtimalinin yüksek olduğunu savundu. Bu kanaate nasıl vardığını da anlatan Tayyar, sürecin seyrinin ipuçları verdiğini ifade etti.

"İTİRAFÇI OLDU" İDDİASI

Her itirafın yeni kişileri gündeme getirebileceğini belirten Tayyar, bu durumun yeni incelemeler, soruşturmalar ve adli işlemleri beraberinde getirdiğini söyledi. Tayyar, son dönemde ismi sıkça anılan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de bu kapsamda itirafçı olduğunu öne sürdü.

CANLI YAYINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Programda yer alan Cem Küçük ve Fuat Uğur, Tayyar'ın bu iddiasına itiraz ederek Cebeci'nin itirafçı olmadığı yönünde bilgi aldıklarını dile getirdi. Buna karşılık Tayyar, "Ben itirafçı oldu diyorum, siz olmadı deyin; kayıtlara böyle geçsin" sözleriyle görüşünü sürdürdü.

"YETKİLİLERDEN FARKLI BİLGİ ALDIK" AÇIKLAMASI

Cem Küçük ise adli kaynaklarla yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak, kendisine Cebeci'nin yalnızca Saadettin Saran ile ilgili bazı konuşmaları kabul ettiğinin söylendiğini aktardı. Tayyar ise bu sözlere, "Siz benim söylediklerime itibar edin" yanıtını verdi.