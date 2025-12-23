Ela Rümeysa Cebeci itirafçı mı oldu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili yeni iddialar gündemde. Şamil Tayyar'ın itirafçı olduğu yönündeki açıklamaları, kamuoyunda tartışmalara neden olurken, savcılık konuyla ilgili resmi açıklamada bulundu. İşte detaylar:

ŞAMİL TAYYAR, ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN İTİRAFÇI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Şamil Tayyar, TGRT Haber'de yayınlanan programda spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğunu öne sürdü. Tayyar, soruşturmanın seyrine ilişkin yaptığı değerlendirmede dosyanın ilerleyen günlerde yeni isimlere uzanabileceğini ifade etti.

Programda Tayyar, "Her itiraf yeni isimleri gündeme getirir" diyerek, soruşturmalarda verilen ifadelerin yeni gözaltı ve tutuklama kararlarını beraberinde getirebileceğini belirtti. Daha önce de adı sıkça gündeme gelen Ela Rümeysa Cebeci'nin bu bağlamda itirafçı olduğunu iddia eden Tayyar'ın sözleri canlı yayında dikkat çekti.

CEM KÜÇÜK: İTİRAFÇI OLMADIĞI YÖNÜNDE BİLGİ ALDIM

Şamil Tayyar'ın açıklamalarına programda yer alan gazeteci Cem Küçük ve Fuat Uğur itiraz etti. Cem Küçük, adli yetkililerle yaptığı görüşmeler doğrultusunda, Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olmadığı yönünde bilgi aldığını belirtti.

Küçük, Cebeci'nin yalnızca bazı konuşmaları kabul ettiğinin kendisine iletildiğini ifade etti. Tayyar ise bu itirazlara karşılık olarak, "Ben oldu diyeyim, siz olmadı deyin; kayda böyle girsin" ifadelerini kullandı ve tartışma, Tayyar'ın "Siz söylediklerime itibar edin" sözleriyle devam etti.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA: TALEPTE BULUNMADI

Şamil Tayyar'ın iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da resmi bir açıklama geldi. Başsavcılık, Ela Rümeysa Cebeci'nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için herhangi bir talepte bulunmadığını bildirdi.

Bu açıklama, kamuoyunda yayılan "itirafçı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Savcılık tarafından yapılan duyuru, soruşturmanın mevcut durumuna dair resmi bilgilendirme niteliği taşıyor.

ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çok sayıda ünlü ismi kapsayan uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla sulh ceza hâkimliğine sevk edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, geçtiğimiz hafta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.