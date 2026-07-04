Ela Kocaçöğür olayı nedir? Diş ameliyatında ölen Ela Kocaçöğür kimdir, kaç yaşında, nereli?

Diş ameliyatının ardından hayatını kaybettiği belirtilen Ela Kocaçöğür'ün ismi, yaşanan olay sonrası gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Olayla ilgili yürütülen süreç yakından takip edilirken, "Ela Kocaçöğür kimdir?", "Kaç yaşındaydı?", "Nereliydi?" ve "Ölümüne ilişkin iddialar neler?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Ela Kocaçöğür olayıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...

OLAY NEDİR?

Isparta’da diş tedavisi için gittiği özel hastanede genel anestezi altına alınan 7 yaşındaki Ela Kocaçöğür, operasyon esnasında kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi. Geleceğin jimnastikçisi olan küçük Ela’nın ölümünün ardından aile şikayetçi olurken, kenti yasa boğan olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

ELA KOCAÇÖĞÜR NEDEN ÖLDÜ?

Burdur’da yaşayan ve Mehmet Yıldızlı İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi olan 7 yaşındaki Ela Kocaçöğür, diş tedavisi amacıyla dün Isparta’daki özel bir hastaneye getirildi. Küçük çocuğun korku ve endişe duyması nedeniyle, tedavinin genel anestezi altında yapılmasına karar verildi. Ancak işlem esnasında Ela’nın kalbi aniden durdu. Tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük kız, hayatını kaybetti.

İHMAL VAR MI?

Olayın ardından Isparta Diş Hekimleri Odası Başkanı Naim Şenyurt yazılı bir açıklama yaparak derin üzüntülerini paylaştı. Çocuk hastalarda uyum sağlanamadığı durumlarda genel anestezi veya sedasyonun başvurulan bir yöntem olduğunu belirten Şenyurt, şunları kaydetti:

"Yaşanan bu acı olayla ilgili olarak hem adli makamlar hem de diğer yetkili kurumlar tarafından gerekli soruşturmalar başlatılmıştır. Olayın kesin meydana geliş sebebi, yapılacak olan otopsi ve adli tıp incelemelerinin ardından netleşecektir. Herhangi bir ihmal veya kusur tespit edilmesi durumunda, mesleki mevzuatımız çerçevesinde gerekli adımları tereddüt etmeden atacağımızı bildiririz."

RESMİ MAKAMLAR HAREKETE GEÇTİ

Küçük Ela’nın kahreden vefatının ardından Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç de sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınlayarak aileye başsağlığı diledi.

Ailenin şikayeti üzerine adli makamlarca başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Kamuoyu, Ela’nın ölümüne yol açan kesin nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporu bekliyor.