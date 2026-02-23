Meksika'da organize suç tarihinin en kritik dönemeçlerinden biri, 21-22 Şubat 2026 tarihlerinde Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa kasabası yakınlarında düzenlenen askeri operasyonla yaşandı. Yıllardır güvenlik güçlerinin en çok aradığı isimlerden biri olan Nemesio Oseguera Cervantes, bilinen adıyla El Mencho, bu operasyonda ağır yaralandı ve nakledildiği sırada hayatını kaybetti. Peki, El Mencho kimdir? El Mencho nasıl öldü, kim öldürdü? Detaylar...

EL MENCHO KİMDİR?

17 Temmuz 1966'da Michoacán eyaletinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Nemesio Oseguera Cervantes, genç yaşta suç dünyasına adım attı. Küçük çaplı uyuşturucu ticaretiyle başlayan yolculuğu, zamanla tetikçilik ve yerel örgüt liderliğine kadar uzandı. Disiplinli, kapalı ve son derece temkinli yapısıyla kısa sürede dikkat çekti.

Onu diğer kartel liderlerinden ayıran en önemli özellik, geleneksel hiyerarşik yapıları daha esnek, hücre tipi ve paramiliter organizasyonlara dönüştürme yeteneğiydi. Bu yaklaşım, CJNG'nin yalnızca bir suç örgütü değil; yarı-askeri bir yapılanma olarak şekillenmesine zemin hazırladı.

El Mencho'nun kamuoyunda "gizemli lider" olarak anılmasının nedeni, hakkında çok az güncel fotoğraf bulunması ve uzun süre dağlık bölgelerde dar bir güvenlik çemberiyle hareket etmesiydi. ABD Dışişleri Bakanlığı, yakalanması için 15 milyon dolara kadar ödül vadederek onu en çok aranan uluslararası suçlular listesine dahil etmişti.

CJNG'nin Yükselişi ve Kartel Savaşları

El Mencho liderliğindeki CJNG, Meksika'nın en hızlı büyüyen ve en şiddetli kartellerinden biri haline geldi. Kokain, eroin ve özellikle metamfetamin ticaretinde yüksek kapasiteye ulaşan örgüt, son yıllarda ABD'ye yönelik fentanil sevkiyatında kilit aktörlerden biri olarak öne çıktı.

Örgüt; toplu infazlar, güvenlik güçlerine yönelik pusu ve saldırılar, üst düzey yetkililere yönelik suikast girişimleri ve propaganda videolarıyla adından söz ettirdi. Paramiliter donanım, zırhlı araçlar ve drone kullanımı gibi yöntemler, CJNG'nin klasik kartel yapısından farklı bir strateji izlediğini gösterdi.

Kurumsal Devrimci Parti'nin (PRI) iktidarı kaybetmesi sonrası ortaya çıkan yeni nesil kartel liderlerinin en belirgin örneklerinden biri olarak görülen El Mencho, örgütü Meksika'nın batısından ülke geneline ve uluslararası pazarlara taşıdı. ABD'ye uzanan uyuşturucu rotaları, Orta Amerika bağlantıları ve Pasifik kıyısındaki limanlar üzerinden kurulan lojistik ağ, CJNG'yi küresel ölçekte etkili bir suç aktörüne dönüştürdü.

EL MENCHO NASIL ÖLDÜ?

21-22 Şubat 2026 tarihlerinde Jalisco eyaletinin Tapalpa kasabası yakınlarında düzenlenen askeri operasyon, uzun süredir devam eden istihbarat çalışmalarının sonucu olarak gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri, dağlık ve kırsal alanda yürütülen operasyon kapsamında El Mencho'nun bulunduğu noktayı hedef aldı.

Çıkan çatışmada ağır yaralanan El Mencho, güvenlik güçleri tarafından nakledildiği sırada hayatını kaybetti. Resmî açıklamalara göre ölüm nedeni, operasyon sırasında aldığı ağır yaralardı.

EL MENCHO KİM ÖLDÜRDÜ?

El Mencho'nun ölümü, Jalisco eyaletinde düzenlenen askeri operasyon sırasında gerçekleşti. Resmî bilgilere göre ölüm, doğrudan güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon kapsamında çıkan çatışma sonucunda meydana geldi. Herhangi bir rakip kartel saldırısı söz konusu olmadı.