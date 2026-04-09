EKYS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? EKYS sonuçları nasıl sorgulanır?

2026 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) sonuçları, heyecanla beklenen açıklamayı yaptı. Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası üzerinden öğrenebilecek. EKYS başvuruları, 30 Ocak-5 Şubat 2026 tarihleri arasında alınmış ve sınav 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? EKYS sonuçları nasıl sorgulanır? Detaylar...

EKYS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

EKYS sonuçları, adayların TC kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile giriş yapabilecekleri resmi sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Sorgulama ekranı, kullanıcı dostu tasarımıyla adaylara hızlı ve güvenli bir şekilde sonuç bilgilerini sunuyor.

Sorgulama ekranında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

TC kimlik numarası ve ÖSYM şifresi eksiksiz girilmeli.

Giriş bilgilerinin doğru girilmemesi durumunda sonuçlara erişim mümkün olmayabilir.

Ekran, resmi ÖSYM sitesi üzerinden sunulduğu için üçüncü taraf sitelerden sorgulama yapılmamalıdır.

EKYS sonuçları sorgulama ekranı, adayların hem sınav puanlarını hem de başarı sıralarını görebileceği merkezi bir platform olarak hizmet veriyor.

MEB EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 EKYS sınavı sonuçları, bugün itibarıyla açıklandı. Adaylar sınavın sonuçlanıp sonuçlanmadığını merak ediyordu ve uzun bekleyiş sona erdi.

Sınav sonuçlarıyla birlikte, adayların sınav puanları ve Türkiye genelindeki başarı sıralamaları da erişime açıldı. Resmî açıklama, MEB ve ÖSYM’nin internet siteleri üzerinden duyuruldu. Bu sayede adaylar, sınav sonuçlarının güvenilir kaynaklardan teyit edildiğini görebiliyor.

EKYS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, eğitim kurumlarına yönetici seçimi sürecinde bir sonraki adımların planlanması da başlamış olacak.

MEB EKYS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar MEB EKYS sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin resmi sonuç sayfasına yönlendirilir. İşlem adımları şu şekildedir:

ÖSYM resmi web sitesine giriş yapılır.

“Sınav Sonuçları” bölümüne tıklanır.

Açılan ekranda TC kimlik numarası ve ÖSYM şifresi girilir.

“Sonuçları Görüntüle” butonuna tıklanarak EKYS sonuçlarına erişilir.

Bu adımlar sayesinde adaylar sınav puanlarını ve sıralamalarını güvenli bir şekilde görüntüleyebilir. Özellikle EKYS gibi yüksek rekabetin yaşandığı sınavlarda, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak kritik önem taşır.