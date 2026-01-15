Son günlerde sosyal medya ve bazı haber mecralarında öne çıkan iddialara göre, Ekrem İmamoğlu'nun özel hayatı yeniden gündeme geldi. İBB'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu öne sürülen isimler merak konusu olurken, bazı çevrelerce konuşulan detaylar dikkat çekiyor. Peki, Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan sevgili mi? Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi kim? Detaylar...

EKREM İMAMOĞLU VE DERYA ÇAYIRGAN SEVGİLİ Mİ?

İddialara göre, Rabia Karaca isimli bir kaynak, Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan arasında özel bir ilişki olabileceğini öne sürdü. Karaca'nın açıklamalarına göre, İmamoğlu'nun Çayırgan'a zaman zaman destek verdiği ve ilgilendiği konuşuluyor. Ancak bu ifadeler sadece bir iddia niteliğindedir ve resmi kaynaklardan doğrulanmamıştır.

Bu bağlamda, Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan arasında bir ilişki olup olmadığı konusunda somut bir kanıt bulunmamaktadır. Sosyal medyada dolaşan paylaşımlar ve dedikodular, genellikle doğrulanmamış iddialardan ibarettir.

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987'de İstanbul'da doğmuş, Türk voleybolunun tanınmış libero oyuncularından biridir. Küçük yaşlardan itibaren voleybol ile tanışan Çayırgan, 2005 yılında profesyonel kariyerine adım atmıştır.

2025 itibarıyla 37 yaşında olan Çayırgan, özellikle Sultanlar Ligi'nde uzun yıllar boyunca sahne almış ve saha içi performansıyla dikkat çekmiştir. Voleybol camiasında saygın bir kariyere sahip olan oyuncunun özel hayatına dair iddialar, kariyerine gölge düşürmemektedir.