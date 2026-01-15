Son dönemde medyada Ekrem İmamoğlu'nun özel jeti olduğuna dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Peki,Ekrem İmamoğlu'nun özel jeti var mı? Haberimizde, kamuoyunda yer alan iddiaları, ilgili ifadeleri ve medyada yer alan tartışmaları ayrıntılı şekilde ele alıyoruz.

EKREM İMAMOĞLU'NUN ÖZEL JETİ VAR MI?

Ekrem İmamoğlu'nun özel jeti olduğu yönündeki iddialar, özellikle sosyal medya ve bazı haber sitelerinde sıkça gündeme getirildi. Ancak resmi kaynaklardan veya İmamoğlu'nun kendisinden yapılan açıklamalarda bu iddialar doğrulanmış değil. Dolayısıyla, şu aşamada "Ekrem İmamoğlu'nun özel jeti var" demek doğru olmayacaktır.

İddiaların kaynağı genellikle basında yer alan fotoğraflar ve tanık ifadeleri. Örneğin, Rabia Karaca'nın ifadesinde dosya içerisinde yer alan fotoğraflardan bahsedilmiştir:

"Dosya içerisinde yer alan fotoğraflar sorulan Karaca şöyle devam etti: '5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağı olup, bizlerin de sıklıkla yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığı uçaktır.'"

Bu ifade, Karaca'nın kendi gözlemlerine dayanan bir iddiadır ve resmi olarak doğrulanmış değildir. Dolayısıyla kamuoyunda kesin bilgi olarak paylaşılması yanıltıcı olabilir.

EKREM İMAMOĞLU'NUN ÖZEL JETİ İDDİALARI VE MEDYA YANSIMALARI

Medya raporları ve sosyal medyada dolaşan paylaşımlar, çoğunlukla fotoğraflara ve tanık ifadelerine dayandırılıyor. Ancak uzmanlar ve havacılık yetkilileri, bir kişinin özel jeti olup olmadığını kesin olarak belirlemek için kayıtlı uçuş ve uçak sahipliği bilgilerini incelemek gerektiğini vurguluyor.

Bu açıdan, "Ekrem İmamoğlu'nun özel jeti var mı?" sorusu hâlâ net bir cevaba sahip değil. İddiaların güvenilir kaynaklarla teyit edilmesi, medya okuryazarlığı açısından kritik öneme sahiptir.