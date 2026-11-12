Ekrem İmamoğlu çıktı mı, tahliye oldu mu?

Mahkeme heyeti ara kararında 8 sanığın tahliyesine hükmetti. Ekrem İmamoğlu tahliye edilenler arasında yer almadı. Duruşma 4 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

EKREM İMAMOĞLU TAHLİYE OLDU MU?

Ekrem İmamoğlu tahliye edilmedi. Duruşma savcısı tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti ise ara kararında İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti. Böylece görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu tutuklu olarak yargılanmaya devam edecek.

İBB DAVASINDA KİMLER TAHLİYE EDİLDİ?

Mahkeme heyeti şu 8 sanığın tahliyesine karar verdi:

Mehmet Pehlivan (Ekrem İmamoğlu'nun avukatı)

Fatoş Pınar Türker

Fatoş Ayık

Serhat Kapki

Ahmet Köksal

Onur Aldı

Volkan Ateş

Murat Or

İBB DAVASI NE ZAMAN, BİR SONRAKİ DURUŞMA HANGİ TARİHTE?

Mahkeme ara kararının ardından duruşmayı 4 Ocak 2027 tarihine erteledi. Davanın bir sonraki oturumu bu tarihte görülecek.

EKREM İMAMOĞLU DURUŞMADA NE DEDİ?

Ekrem İmamoğlu duruşmada iddianameye ve gizli tanık beyanlarına tepki gösterdi. İmamoğlu şunları söyledi: "Onlarca insanın gizli tanık beyanlarıyla tutuklandığı ortadadır. Ancak o gizli tanıklar bugün ortada yoktur. Bu iddianame yargı tarihinin çöplüğünde en dibinde yerini bulmuştur. 602 gündür bu duvarların arkasındayım. Bu duvarlar bir insanın bedenini tutuyor olabilir ancak asıl tutsak edilen insanın bedeni değil, İstanbul'un, Türkiye'nin, bu aziz milletin iradesidir."

MURAT ONGUN VE FATİH KELEŞ'TEN SAVUNMA

Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun tahliye talebinde bulundu ve rüşvet suçlamalarını reddetti. Ongun, "Neredeyse 500 kişi dinlediniz. Dedi mi bir kişi? En çok duyduğumuz şey 'duydum, piyasadan duydum, sektörden duydum'" dedi.

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de suçlamaların somut delile dayanmadığını öne sürdü. Keleş, "Ne bir görüntü kaydı, ne bir iletişim kaydı, ne bir bankacılık hareketi, ne bir fatura, ne bir sözleşme, ne bir mesaj kaydı, ne de tek bir yazılı kanıt. Bunların hiçbiri yok. Uydurma sözlerle tutuklandım" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NA HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLİYOR?

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 11 Kasım 2025'te 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede "örgüt lideri" olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar arasında şunlar bulunuyor:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Rüşvet

Suç gelirlerinin aklanması

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık

İhaleye fesat karıştırma

İrtikap

İddianamede İmamoğlu için 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.