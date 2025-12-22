Ekol TV kapandı mı? Ekol TV neden kapanıyor?

Kısa süre önce kurulan televizyon kanalı Ekol Tv'nin kapandığı açıklandı. Kanal tarafından yapılan bilgilendirmede, son zamanlarda meydana gelen yapısal ve mali değişimlerin, işletmenin uzun vadede devamlılığını zorlaştırdığı ifade edildi. Bu gerekçeler doğrultusunda Ekol Tv, yayın faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı.

EKOL TV KAPANDI MI?

Yaklaşık iki yıl önce yayın hayatına başlayan Ekol Tv, faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu. Kanalın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, son dönemde yaşanan sermaye yapısındaki değişikliklerin ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz etkilediği ifade edilerek kapanma kararının bu gerekçeyle alındığı belirtildi.

EKOL TV FAALİYETLERİNİ SONLANDIRDI

Ekol TV tarafından yapılan duyuruda, kanalın yaklaşık iki yıl boyunca izleyicilerin yoğun ilgisiyle yayınlarını sürdürdüğü vurgulandı. Açıklamada, bu süreçte elde edilen başarının, çalışanların özverili ve fedakâr çalışmaları sayesinde mümkün olduğu belirtildi.

Ancak son dönemde yaşanan mali ve yapısal gelişmelerin, kanalın ekonomik devamlılığını zorlaştırdığına dikkat çekildi. Yönetim kurulunun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, gelinen noktada yayın faaliyetlerinin sona erdirilmesi kararı alındığı kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamanın sonunda, kanal çalışanlarına ve izleyicilere teşekkür edildi.

DAHA ÖNCE KÜÇÜLME KARARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Gazeteci İsmail Saymaz, aylar önce Ekol TV'nin küçülme sürecine girdiğini yazmıştı. Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre, kanalın Ankara ofisi kapatılmış, İstanbul'da çok sayıda çalışanın işine son verilmişti. Bu süreçte Ankara dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 300 gazetecinin işsiz kaldığı ifade edilmişti.

Gazeteci Alican Uludağ ise yaşanan işten çıkarmaların yalnızca "küçülme" olarak nitelendirilemeyeceğini belirterek, kanalın ani kapanma kararının arkasındaki nedenlerin sorgulanması gerektiğini dile getirmişti.

EKOL TV NASIL KURULDU?

Ekol TV'nin kuruluş süreci, Prof. Dr. Ersan Şen'in öncülüğünde başladı. Ancak kanal yayın hayatına geçmeden önce Şen yönetimden ayrıldı. Daha sonra Ekol TV, Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov tarafından devralındı. Kanal, 2024 yılında resmen yayın hayatına başladı.