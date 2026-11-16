Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası 2026 indirimleri nedir, hangi markalarda indirim var?

Kampanyanın güncellenmesinin ardından öğretmenler "Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası indirimleri neler?" ve "Hangi markalarda öğretmen indirimi var?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Ulaşımdan sağlığa, giyimden eğitime kadar pek çok sektörde yüzde 10 ile yüzde 60 arasında değişen indirimler sunuluyor. İşte 2026 öğretmen indirimleri ve kampanyadan yararlanma şartları.

EĞİTİM NEFERLERİNE MİNNET KAMPANYASI NEDİR?

Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler ile Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki personel için başlatılan bir indirim kampanyası. Kampanya kapsamındaki indirimler, MEB'in ÖğretmenİZ platformu üzerinden sunuluyor. Bazı kampanyalardan öğretmenlerin birinci derece yakınları da yararlanabiliyor.

ULAŞIM VE KONAKLAMA İNDİRİMLERİ

Öğretmenevleri: Yüzde 50 indirim

Türk Hava Yolları (THY): İç hat uçuşlarında yüzde 20 indirim

PTT Kargo: Gönderilerde yüzde 25 indirim

TCDD: Tren seferlerinde yüzde 15 indirim

Yolcu360: Araç kiralamada yüzde 15 indirim

GİYİM VE ALIŞVERİŞ İNDİRİMLERİ

NetWork ve Divarese: Yüzde 10 ile yüzde 60 arasında indirim

Hatemoğlu: Yüzde 35 indirim

Damat Tween ve D'S Damat: Yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirim

Altınyıldız Classics: Kasım ayı sonuna kadar ek yüzde 15 indirim

Arçelik ve Beko: Beyaz eşyalarda yüzde 10 ile yüzde 25 arasında indirim

EĞİTİM VE KÜLTÜR İNDİRİMLERİ

American Life Language Institute: Yüzde 60 indirim

Doku AES: Yüzde 50 indirim

Ankara Üniversitesi TÖMER: Yüzde 40 indirim

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: Çocuk kitapları kategorisinde yüzde 40 indirim

SAĞLIK HİZMETLERİ İNDİRİMLERİ

Dünyagöz Hastaneleri: Yüzde 50 indirim

Bilgi Hastanesi: Yüzde 10 ile yüzde 50 arasında indirim

Medipol Ankara: Yüzde 25 ile yüzde 30 arasında indirim

Medicana: Yüzde 20 indirim

Özel 19 Mayıs Hastanesi: Yüzde 20 indirim

Lösante: Yüzde 15 ile yüzde 20 arasında indirim

DİJİTAL YAYIN VE İNTERNET İNDİRİMLERİ

Digiturk, MEB çalışanlarına özel ev interneti ve dijital yayın paketlerinde aylık 400 TL'ye varan fiyat avantajı sunuyor.

ÖĞRETMEN İNDİRİMLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Kampanyalardan yararlanmak için kurum kimlik kartının ya da görev yeri belgesinin ibraz edilmesi veya ÖğretmenİZ platformu üzerinden kampanya kodu alınması gerekiyor. Her kampanyanın indirim oranı, geçerlilik süresi ve yararlanma koşulları ÖğretmenİZ platformunda ayrıntılı olarak yer alıyor. Kampanyalara ilişkin güncel duyurular ÖğretmenİZ internet sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası'ndan resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler ile MEB'in merkez ve taşra teşkilatında çalışan personel yararlanabiliyor. Bazı firmaların kampanyaları, öğretmenlerin birinci derece yakınlarını da kapsıyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü, her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. 2026 yılında 24 Kasım Salı gününe denk geliyor.