Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası 2026 indirimleri nedir, hangi markalarda indirim var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğretmenlere ve Bakanlık personeline yönelik başlattığı "Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası", 2026 yılında yeni markaların katılımıyla genişledi. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde "Hep Sen Varsın Diye..." temasıyla güncellenen kampanya kapsamında bugüne kadar 92 firmayla iş birliği yapıldı. Şu anda 46 firmanın kampanyası aktif olarak devam ediyor.
Kampanyanın güncellenmesinin ardından öğretmenler "Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası indirimleri neler?" ve "Hangi markalarda öğretmen indirimi var?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Ulaşımdan sağlığa, giyimden eğitime kadar pek çok sektörde yüzde 10 ile yüzde 60 arasında değişen indirimler sunuluyor. İşte 2026 öğretmen indirimleri ve kampanyadan yararlanma şartları.
EĞİTİM NEFERLERİNE MİNNET KAMPANYASI NEDİR?
Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler ile Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki personel için başlatılan bir indirim kampanyası. Kampanya kapsamındaki indirimler, MEB'in ÖğretmenİZ platformu üzerinden sunuluyor. Bazı kampanyalardan öğretmenlerin birinci derece yakınları da yararlanabiliyor.
ULAŞIM VE KONAKLAMA İNDİRİMLERİ
Öğretmenevleri: Yüzde 50 indirim
Türk Hava Yolları (THY): İç hat uçuşlarında yüzde 20 indirim
PTT Kargo: Gönderilerde yüzde 25 indirim
TCDD: Tren seferlerinde yüzde 15 indirim
Yolcu360: Araç kiralamada yüzde 15 indirim
GİYİM VE ALIŞVERİŞ İNDİRİMLERİ
NetWork ve Divarese: Yüzde 10 ile yüzde 60 arasında indirim
Hatemoğlu: Yüzde 35 indirim
Damat Tween ve D'S Damat: Yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirim
Altınyıldız Classics: Kasım ayı sonuna kadar ek yüzde 15 indirim
Arçelik ve Beko: Beyaz eşyalarda yüzde 10 ile yüzde 25 arasında indirim
EĞİTİM VE KÜLTÜR İNDİRİMLERİ
American Life Language Institute: Yüzde 60 indirim
Doku AES: Yüzde 50 indirim
Ankara Üniversitesi TÖMER: Yüzde 40 indirim
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: Çocuk kitapları kategorisinde yüzde 40 indirim
SAĞLIK HİZMETLERİ İNDİRİMLERİ
Dünyagöz Hastaneleri: Yüzde 50 indirim
Bilgi Hastanesi: Yüzde 10 ile yüzde 50 arasında indirim
Medipol Ankara: Yüzde 25 ile yüzde 30 arasında indirim
Medicana: Yüzde 20 indirim
Özel 19 Mayıs Hastanesi: Yüzde 20 indirim
Lösante: Yüzde 15 ile yüzde 20 arasında indirim
DİJİTAL YAYIN VE İNTERNET İNDİRİMLERİ
Digiturk, MEB çalışanlarına özel ev interneti ve dijital yayın paketlerinde aylık 400 TL'ye varan fiyat avantajı sunuyor.
ÖĞRETMEN İNDİRİMLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?
Kampanyalardan yararlanmak için kurum kimlik kartının ya da görev yeri belgesinin ibraz edilmesi veya ÖğretmenİZ platformu üzerinden kampanya kodu alınması gerekiyor. Her kampanyanın indirim oranı, geçerlilik süresi ve yararlanma koşulları ÖğretmenİZ platformunda ayrıntılı olarak yer alıyor. Kampanyalara ilişkin güncel duyurular ÖğretmenİZ internet sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.
KİMLER YARARLANABİLİR?
Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası'ndan resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler ile MEB'in merkez ve taşra teşkilatında çalışan personel yararlanabiliyor. Bazı firmaların kampanyaları, öğretmenlerin birinci derece yakınlarını da kapsıyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Öğretmenler Günü, her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. 2026 yılında 24 Kasım Salı gününe denk geliyor.