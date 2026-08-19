Efe Taşdelen kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Mert'i Efe Taşdelen kaç yaşında, nereli?

Altı Üstü İstanbul'da Mert karakteriyle izleyici karşısına çıkan Efe Taşdelen, son dönemde adından söz ettiren oyuncular arasında yer alıyor. Daha önce Sol Yanım, Uyanış: Büyük Selçuklu, Hayat Bugün ve Safir gibi yapımlarda rol alan Taşdelen'in özel hayatı ve oyunculuk kariyeri araştırılıyor. 1997 doğumlu olan oyuncu hakkında "Efe Taşdelen kaç yaşında?" ve "Efe Taşdelen nereli?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Efe Taşdelen'in hayatı ve kariyerine dair merak edilenler...

EFE TAŞDELEN KİMDİR?

Efe Taşdelen, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. 1997 yılında dünyaya gelen Taşdelen, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk çalışmalarını tiyatro sahnesinin yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde sürdürüyor.

EFE TAŞDELEN KAÇ YAŞINDA?

1997 doğumlu olan Efe Taşdelen, 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Oyuncunun boyu 1,84 metre, kilosu ise 72 kilogramdır.

EFE TAŞDELEN NERELİ?

Efe Taşdelen, İzmir doğumludur. 1997 yılında İzmir'de dünyaya gelen oyuncu, eğitim hayatında Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde öğrenim gördü.

EFE TAŞDELEN'İN KARİYERİ

Efe Taşdelen, oyunculuk kariyerine tiyatro çalışmalarıyla adım attı. 2020 yılında Karakutu adlı tiyatro oyununda rol alan Taşdelen, aynı yıl Sol Yanım dizisinde Bülent karakterini canlandırarak televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. Ardından Uyanış: Büyük Selçuklu, Hayat Bugün, Aramızda ve Safir gibi yapımlarda rol aldı.

Taşdelen'in rol aldığı yapımlar arasında 2021 yılında Uyanış: Büyük Selçuklu, 2022 yılında Hayat Bugün, 2023 yılında Aramızda ve Safir bulunuyor. Oyuncu, tiyatro çalışmalarının yanı sıra dizi ve sinema projelerinde yer almaya devam ediyor.