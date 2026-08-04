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Efe Şan kimdir? CRUSH grubu üyesi Efe Şan kaç yaşında, nereli?

Efe Şan kimdir? CRUSH grubu üyesi Efe Şan kaç yaşında, nereli?
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CRUSH grubunun en genç üyelerinden Efe Şan, Idol House yarışmasının ardından müzik kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Güçlü vokali ve sahne performansıyla dikkat çeken genç sanatçı hakkında "Efe Şan kimdir?", "Efe Şan kaç yaşında, nereli?" ve "CRUSH grubuna nasıl katıldı?" soruları müzikseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

CRUSH grubunun dikkat çeken isimlerinden Efe Şan, Idol House finalinde gruba seçilen ilk yarışmacı olarak adını geniş kitlelere duyurdu. Çanakkale doğumlu genç sanatçı, vokal performansı ve sahnedeki başarısıyla öne çıkarken, biyografisi de merak konusu oldu. Peki, Efe Şan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte CRUSH üyesi Efe Şan'ın yaşamı ve kariyer yolculuğuna dair merak edilen bilgiler.

EFE ŞAN KİMDİR?

Efe Şan, şarkıcı ve yedi kişilik CRUSH erkek müzik grubunun üyelerinden biridir. Idol House yarışmasının finalinde CRUSH kadrosuna seçilen ilk yarışmacı olan Efe Şan, grubun en genç üyesidir. Yarışma boyunca vokal performansları ve sahne çalışmalarıyla dikkat çeken Efe Şan, aynı zamanda gitar çalmaktadır.

EFE ŞAN KAÇ YAŞINDA?

Efe Şan, 9 Ağustos 2007 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 18 yaşındadır.

EFE ŞAN NERELİ?

Efe Şan, Çanakkale doğumludur.

EFE ŞAN'IN KARİYERİ

Efe Şan, müzik kariyerinde çıkışını Idol House yarışmasıyla yaptı. Yarışma süresince sergilediği başarılı vokal performansları ve sahne yeteneği sayesinde finale yükseldi ve CRUSH grubuna seçilen ilk yarışmacı oldu.

CRUSH grubunda Efe Şan'ın yanı sıra Arda Soydoğan, Miraç Fırat, Oğuzhan Çifçi, Batu Cengiz, Barış Çağan Yüksekkaya ve Milan Önder yer alıyor. Grup, müzik dünyasına "CRUSH!" adlı ilk single'ıyla giriş yaptı.

Efe Şan, güçlü vokaliyle öne çıkan isimlerden biri olarak dikkat çekerken, gitar çalması da müzikal yönünü destekleyen özellikleri arasında bulunuyor. CRUSH'un Türkiye'nin yanı sıra uluslararası müzik pazarında da faaliyet göstermesi hedeflenirken, Efe Şan da grubun genç ve dikkat çeken üyelerinden biri olarak kariyerini sürdürüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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