Ediz Baksi kimdir? Ediz Baksi kaç yaşında, neden vefat etti?
İzmir'de şok eden bir gelişme yaşandı: Eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Peki, Ediz Baksi kimdir? Ediz Baksi kaç yaşında, neden vefat etti?

İzmir'deki Donanmacı Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda, eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Peki Ediz Baksi kimdi, hayatı ve kariyeri hakkında neler bilinirdi? Olayın detayları ve Baksi'nin geçmişi merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EDİZ BAKSİ KİMDİR?

Ediz Baksi, eski milli basketbolcu ve iş insanıdır. 1986-1987 sezonunda Karşıyaka'nın Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda kadroda yer almış ve A Milli Takım'da da görev yapmıştır. Basketbolu bıraktıktan sonra Karşıyaka'nın altyapısında görev almış, ayrıca İzmir'de gıda sektöründe birçok mekanın kuruculuğunu ve işletmeciliğini yapmıştır.

EDİZ BAKSİ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Baksi'nin doğum tarihi belirtilmediği için kesin yaşı bilinmemektedir.

EDİZ BAKSİ NEDEN VEFAT ETTİ?

Ediz Baksi, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki dairesinin balkonundan düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır.

EDİZ BAKSİ NE İŞ YAPIYORDU?

Baksi, basketbol kariyerini tamamladıktan sonra Karşıyaka Kulübü'nün altyapısında görev almış ve İzmir'de gıda sektöründe birçok mekanın kuruculuğunu ve işletmeciliğini yapmıştır.

