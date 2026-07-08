Ederson neden yok, Ederson sakat mı, yedek mi, Ederson nerede?

"Ederson neden yok?", "Ederson sakat mı, yedek mi?" ve "Ederson nerede?" soruları, karşılaşma öncesinde arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Brezilyalı file bekçisinin maç kadrosundaki durumu, forma giyip giymeyeceği ve kulüpten yapılacak resmi açıklamalar futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, kamp programı kapsamında Admira Wacker ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde futbolseverler maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kanalı ve oynanacağı statla ilgili detayları araştırıyor.

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki hazırlık karşılaşması, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Yeni sezon öncesinde oynanacak mücadele, teknik heyetin takımın son durumunu görmesi açısından önemli bir prova niteliği taşıyor.

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçı, 20.30'da başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi akşam saatlerinde canlı olarak takip edebilecek.

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TV100'e şu platformlardan ulaşılabiliyor:

• Digiturk: 37. kanal

• D-Smart: 37. kanal

• Kablo TV: 37. kanal

• Tivibu: 47. kanal

• Turkcell TV+: 37. kanal

• Vodafone TV: 36. kanal

TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki hazırlık karşılaşmasına Avusturya'nın Linz kenti ev sahipliği yapacak.

Mücadele, Raiffeisen Arena'da oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, kamp sürecindeki çalışmalarını bu maçla sürdürerek yeni sezon öncesi eksiklerini görme fırsatı bulacak.

FENERBAHÇE'DE HEDEF YENİ SEZONA HAZIR GİRMEK

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Admira Wacker karşılaşmasında hem yeni transferlerini hem de genç oyuncularını değerlendirmeyi hedefliyor. Teknik heyetin farklı oyuncu kombinasyonlarını denemesi beklenirken, taraftarlar da takımın ortaya koyacağı performansı yakından takip edecek.

EDERSON NEDEN YOK?

Ederson hakkında henüz kulüpten rsmi açıklama gelmedi.