Ederson neden yok, Ederson Gornik Zabrze maçında neden yok, sakat mı cezalı mı, UEFA’ya bildirilmedi mi?

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde "Ederson neden yok, Gornik Zabrze maçında neden forma giymiyor, sakat mı yoksa cezalı mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Ederson'un maç kadrosunda yer almaması, taraftarların oyuncunun son durumunu ve eksikliğinin nedenini sorgulamasına neden oldu.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa yolculuğundaki ilk sınavını kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve nerede oynanacağını araştırıyor. İşte Fenerbahçe-Gornik Zabrze karşılaşmasına ilişkin tüm detaylar.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşması TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 21 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 21.00 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki mücadele, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor.

TV100 HANGİ PLATFORMLARDA İZLENEBİLİR?

Karşılaşmayı yayınlayacak olan TV100'e şu platformlardan ulaşabilirsiniz:

• Digiturk: 37. kanal

• D-Smart: 37. kanal

• Kablo TV: 37. kanal

• Tivibu: 47. kanal

• Turkcell TV+: 37. kanal

• Vodafone TV: 36. kanal

TV100 ayrıca Türksat uydusu üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.

FENERBAHÇE AVRUPA YOLCULUĞUNA BAŞLIYOR

Yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantaj yakalamayı amaçlıyor. Sarı-lacivertliler, iki maç sonunda turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst eleme turuna yükselerek Devler Ligi hedefi doğrultusunda yoluna devam edecek.

EDERSON GORNİK ZABRZE MAÇINDA NEDEN YOK?

Ederson Gornik Zabrze maçında yedekler arasında yer alıyor.