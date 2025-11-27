Ederson ceza aldı mı, almadı mı? Ederson FB - GS derbide oynayacak mı SON DAKİKA?

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 5 golle mağlup eden Fenerbahçe'de, kaleci Ederson'un PFDK'ya sevk edilmesi gündemi bir anda hareketlendirdi. Ederson ceza aldı mı, derbide oynayacak mı?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.11.2025 tarih ve 32 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı.

İşte Ederson kararı:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 23.11.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 640.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusuEDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA," karar verilmiştir.