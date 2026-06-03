Eda Erdem kimdir, Eda Erdem hangi üniversite mezunu hangi bölümden mezun oldu?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanlarından biri olarak Türk spor tarihine adını yazdıran Eda Erdem, voleybol kariyerinin yanı sıra eğitim geçmişiyle de dikkat çekiyor. Başarılı sporcu hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Eda Erdem'in kaç yaşında olduğunu, hangi üniversiteden mezun olduğunu ve voleybol kariyerindeki önemli başarılarını araştırıyor.

EDA ERDEM KİMDİR?

Eda Erdem Dündar, 22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Voleybola genç yaşlarda başlayan başarılı sporcu, altyapı kariyerine Beşiktaş'ta adım attı. Kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken Eda Erdem, 2004 yılında A takıma yükseldi. 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan milli voleybolcu, kariyerini sarı-lacivertli kulüpte sürdürdü.

EDA ERDEM HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU?

Başarılı voleybolcu, lise eğitimini Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Eğitim hayatını spor kariyeriyle birlikte sürdüren Eda Erdem'in üniversite öğrenimini İstanbul'daki Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamladığı bilinmektedir. Eda Erdem, burada İnsan Kaynakları Yönetimi alanında eğitim aldı. (Bu bilgi kamuoyunda yer alan biyografi kaynaklarında sıkça aktarılmaktadır.)

EDA ERDEM HANGİ BÖLÜMDEN MEZUN OLDU?

Eda Erdem'in üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü eğitimi aldığı ve spor kariyerinin yanında akademik gelişimine de önem verdiği biliniyor. Yoğun maç ve antrenman temposuna rağmen eğitimini tamamlayan milli voleybolcu, spor ve akademik yaşamı birlikte yürüten başarılı isimler arasında gösteriliyor.

MİLLİ TAKIM VE KULÜP KARİYERİNDE TARİH YAZDI

Eda Erdem, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın elde ettiği birçok tarihi başarıda önemli rol oynadı. Avrupa Şampiyonası madalyaları, Milletler Ligi şampiyonluğu ve olimpiyat katılımlarıyla Türk voleybolunun sembol isimlerinden biri haline geldi. Aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla çok sayıda lig şampiyonluğu ve uluslararası başarı elde etti.

TÜRK VOLEYBOLUNUN SEMBOL İSİMLERİNDEN BİRİ

Uzun yıllardır hem kulüp hem de milli takım kaptanlığı görevini üstlenen Eda Erdem, liderliği ve istikrarlı performansıyla genç sporculara örnek olmaya devam ediyor. Başarılarla dolu kariyeri sayesinde Türk voleybol tarihinin en önemli oyuncuları arasında gösterilen milli yıldız, spor dünyasının en saygın isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.