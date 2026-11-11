'Eda Ece öldü mü' haberleri neden gündem oldu?

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Peki Eda Ece öldü mü, bu iddialar nereden çıktı ve ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl? İşte "Eda Ece öldü mü" haberlerinin neden gündem olduğuna dair tüm detaylar.

EDA ECE ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Eda Ece ölmedi. Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğine dair sosyal medyada yayılan iddialar tamamen asılsız.

"EDA ECE ÖLDÜ" İDDİALARI NEREDEN ÇIKTI?

Eda Ece'nin öldüğüne dair iddialar, sosyal medya hesapları ve bazı dijital platformlar üzerinden yayıldı. Ünlü oyuncu hakkında benzer asılsız ölüm iddiaları daha önce de 2026 yılının başında gündeme gelmişti.

EDA ECE'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Eda Ece'nin sağlık durumu iyi. Ünlü oyuncu, Temmuz 2026'da Bodrum'da motosikletiyle seyir halindeyken bir köpeğin saldırısına uğramış ve ayağının topuk kısmından yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Ece'nin tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

EDA ECE'NİN BABASI HASTANEYE KALDIRILDI

Eda Ece'nin adı son günlerde babasıyla ilgili gelişmeyle de gündeme geldi. Oyuncunun babası, geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Haberi alır almaz hastaneye giden Ece, babasının elini tuttuğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Babasının rahatsızlığına ve sağlık durumuna ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece, 20 Haziran 1990'da İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi'nin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Üç kız kardeşin en küçüğü olan Ece, üniversite yıllarında sahne aldığı bir tiyatro oyununda dikkat çekerek oyunculuk kariyerine adım attı. Ünlü oyuncu, 2011 yılında yayınlanan Pis Yedili dizisindeki Cimbom karakteriyle tanındı.

EDA ECE KAÇ YAŞINDA?

1990 doğumlu olan Eda Ece, 36 yaşında.

EDA ECE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Eda Ece, Pis Yedili'nin ardından Beni Böyle Sev ve İlişki Durumu: Karışık gibi sevilen dizilerde rol aldı. 2018'de başlayıp 2023'te final yapan Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Ünlü oyuncu, bu yıl ekrana gelen Tuzlu Kahve dizisinde başrol üstlendi. Ece, televizyon dizilerinin yanı sıra Kızım İçin gibi sinema filmlerinde de rol aldı.

EDA ECE EVLİ Mİ?

Eda Ece, 2019 yılından beri birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 2023 yılında evlendi. Çiftin 2024 yılında Mina İpek adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.