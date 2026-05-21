Eda Dora gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Eda Dora kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası daha gündeme geldi. İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı yürütülen operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, aralarında Eda Dora’nın da bulunduğu 14 kişinin ise gözaltına alındığı iddia edildi. Soruşturma dosyasına ilişkin detaylar merak edilirken, “Eda Dora gözaltına mı alındı?”, “Neden gözaltına alındı?” ve “Olayın perde arkasında ne var?” soruları kamuoyunun gündeminde yer aldı. Gözler resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

EDA DORA GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul ve Muğla’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen soruşturmada Eda Dora’nın da aralarında bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 25 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtilirken, işlemlerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

EDA DORA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında gelen ihbarlar, dijital incelemeler ve elde edilen veriler doğrultusunda işlem yapıldığı ifade edildi. Eda Dora’nın da adı geçen isimler arasında yer aldığı ve soruşturma kapsamında değerlendirmeye alındığı bildirildi.

OLAY NEDİR?

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ünlü isimlerin de yer aldığı listede toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 14’ünün gözaltına alındığı iddia edildi. Sürecin, savcılık talimatıyla yürütülen adli işlemler çerçevesinde devam ettiği belirtildi.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna, Volkan Bahçekapılı, Cansu Tekin, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora’nın da bulunduğu 14 ismin gözaltına alındığı öne sürüldü. Ayrıca toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu ifade edildi.

EDA DORA KİMDİR?

Eda Dora, 1999 yılında dünyaya gelmiş Türk şarkıcı ve sosyal medya fenomenidir. Eğitimini Zonguldak TED Koleji’nde tamamlayan Dora, moda ve tasarım alanına ilgi duymuş ve bu alanda kendini geliştirmiştir. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Eda Dora, müzik kariyerine 2024 yılında yayımladığı “Aşk” isimli şarkıyla adım atmıştır. Şarkıcılık çalışmalarını sürdürmeye devam eden Dora, dijital platformlarda aktif olarak içerik üretmektedir.