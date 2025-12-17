Eczacıbaşı Galatasaray voleybol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Sultanlar Ligi kapsamında oynanacak Eczacıbaşı – Galatasaray Daikin karşılaşması, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Müsabakayı canlı izlemek isteyenler yayıncı kuruluş, yayın saati ve ücretsiz izleme imkânı olup olmadığına dair detayları merak ediyor. Eczacıbaşı ile Galatasaray Daikin arasındaki bu önemli voleybol mücadelesi nereden ve nasıl canlı izlenir?

ECZACIBAŞI – GALATASARAY DAIKIN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TVF Sultanlar Ligi kapsamında oynanacak Eczacıbaşı ile Galatasaray Daikin arasındaki karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Voleybol tutkunları mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

ECZACIBAŞI – GALATASARAY DAIKIN MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEME BİLGİLERİ

TRT Spor yayını; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve TRT Spor'un internet yayınları aracılığıyla karşılaşma şifresiz olarak takip edilebilecek.

ECZACIBAŞI – GALATASARAY DAIKIN MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Eczacıbaşı ile Galatasaray Daikin arasındaki Sultanlar Ligi mücadelesi, 17 Aralık Çarşamba günü voleybolseverlerle buluşacak.

ECZACIBAŞI – GALATASARAY DAIKIN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen karşılaşma, 17 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak.

ECZACIBAŞI – GALATASARAY DAIKIN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'da oynanacak olan mücadeleye, Eczacıbaşı Spor Salonu ev sahipliği yapacak.