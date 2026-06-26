Ecrin Su Çoban yeni şarkısı dinle: Ecrin Su Çoban Yalvarıyo dinle, nereden dinlenir?

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ecrin Su Çoban, yeni şarkısı "Yalvarıyo" ile müzik kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Yayınlanmasının ardından dinleyicilerden yoğun ilgi gören parça, Spotify, Apple Music, YouTube Music, Fizy ve diğer dijital müzik platformlarında erişime açıldı. "Ecrin Su Çoban Yalvarıyo dinle" ve "Yalvarıyo nereden dinlenir?" sorularının yanıtını arayan müzikseverler için şarkıya ulaşabileceğiniz platformlar ve merak edilen tüm detaylar haberimizde.

ECRİN SU ÇOBAN YALVARIYO DİNLE

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ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Türk içerik üreticisi, şarkıcı ve oyuncudur. Küçük yaşlardan itibaren sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle tanınan Çoban, geniş kitlelere ise 2018 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasıyla ulaşmıştır. Yarışmadaki başarılı performansıyla dikkat çeken genç isim, daha sonra YouTube ve oyunculuk kariyeriyle adından söz ettirmeyi başarmıştır.

ECRİN SU ÇOBAN KAÇ YAŞINDA?

16 Kasım 2006 doğumlu olan Ecrin Su Çoban, 2026 yılı itibarıyla 19 yaşındadır. Akrep burcu olan genç fenomen, çocuk yaşta başladığı kariyerini müzik, oyunculuk ve dijital içerik üreticiliği alanlarında sürdürmektedir.

ECRİN SU ÇOBAN NERELİ?

Ecrin Su Çoban, Kocaeli doğumludur ve aslen Kocaelilidir. Eğitim hayatını sürdürürken sosyal medya ve televizyon projelerinde yer almaya devam etmiş, kısa sürede Türkiye'nin en tanınan genç içerik üreticileri arasında gösterilmiştir.

ECRİN SU ÇOBAN'IN KARİYERİ

Ecrin Su Çoban, kariyerine sosyal medya içerikleri üreterek başladı. 2018 yılında O Ses Çocuklar yarışmasında finale kadar yükselerek geniş bir hayran kitlesi kazandı. Ardından kendi adını taşıyan YouTube kanalında eğlence, vlog ve müzik içerikleri paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaştı.

Müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk alanında da yer alan Çoban, Masal Şatosu: Sihirli Davet filminde rol aldı, Alice Müzikali'nde sahneye çıktı ve İyi Aile Babası dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı. Dijital platformlardaki başarısını televizyon ve müzik projeleriyle destekleyen Ecrin Su Çoban, kariyerini çok yönlü bir şekilde sürdürmektedir.