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Ecrin Su Çoban Yalvarıyo klibi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?

Ecrin Su Çoban Yalvarıyo klibi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?
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Ecrin Su Çoban’ın merakla beklenen “Yalvarıyo” isimli yeni şarkısı yayınlandı. 26 Haziran 2026 tarihinde dijital müzik platformları ve YouTube üzerinden sanatçının resmi YouTube kanalında müzikseverlerle buluştu. Peki, Ecrin Su Çoban Yalvarıyo klibi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?

Ecrin Su Çoban’ın yeni şarkısı “Yalvarıyo” 26 Haziran 2026 tarihinde müzikseverlerle buluştu. Sanatçının merakla beklenen parçası, aynı gün tüm dijital müzik platformlarında ve YouTube’da yayınlanarak dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Şarkı kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ECRİN SU ÇOBAN’IN ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ecrin Su Çoban’ın “Yalvarıyo” isimli yeni şarkısı, 26 Haziran 2026 tarihinde tüm dijital müzik platformlarında ve YouTube’da eş zamanlı olarak yayınlanmıştır. Yani şarkı aynı gün dinleyicilerle buluşmuştur.

KLİP NE ZAMAN YAYINLANACAK?

“Yalvarıyo” şarkısının müzik klibi de yine 26 Haziran 2026 tarihinde prömiyer yaparak yayınlanmıştır. Klip, sanatçının YouTube kanalı üzerinden izlenebilmektedir.

ECRİN SU ÇOBAN K İMDİR?

Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli’de doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren sosyal medya platformlarında içerik üretmeye başlayan Çoban, 2018 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken genç isim, daha sonra hem YouTube içerikleri hem de oyunculuk çalışmalarıyla kariyerini geliştirmiştir.

ECRİN SU ÇOBAN KAÇ YAŞINDA?

16 Kasım 2006 doğumlu olan Ecrin Su Çoban, 2026 yılı itibarıyla 19 yaşındadır. Akrep burcu olan genç isim, kariyerine erken yaşta başlamış ve dijital dünyada önemli bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

ECRİN SU ÇOBAN NERELİ?

Kocaeli doğumlu olan Ecrin Su Çoban, aslen de Kocaelilidir. Eğitim hayatını sürdürürken sosyal medya ve televizyon projelerinde yer alarak Türkiye’de genç yaşta tanınan isimler arasında yer almıştır.

ECRİN SU ÇOBAN’IN KARİYERİ

Ecrin Su Çoban, kariyerine sosyal medya içerikleri üreterek adım atmıştır. 2018 yılında O Ses Çocuklar yarışmasında finale yükselerek dikkatleri üzerine çekmiş, ardından YouTube kanalında vlog, eğlence ve müzik içerikleriyle milyonlarca takipçiye ulaşmıştır.

Müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk alanında da projelerde yer alan Çoban; Masal Şatosu: Sihirli Davet filminde rol almış, Alice Müzikali’nde sahneye çıkmış ve İyi Aile Babası dizisinde “Damla” karakterini canlandırmıştır. Çok yönlü kariyerini sürdüren genç isim, hem dijital platformlarda hem de ekran projelerinde aktif olarak yer almaktadır.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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