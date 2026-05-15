Kocaeli TV ekranlarının tanınan isimlerinden biri olan Ecem Ercan, hem sunuculuk performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde yeniden gündeme gelmiştir. Peki, Ecem Ercan kimdir, evli mi? Kocaeli TV spikeri Ecem Ercan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

KOCAELİ TV SPİKERİ ECEM ERCAN KİMDİR?

Kocaeli TV ekranlarında haber bültenleri ve program sunumlarıyla tanınan Ecem Ercan, genç yaşına rağmen televizyon haberciliği alanında dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. 30 Aralık 1996 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dünyaya gelen Ercan, eğitim hayatının büyük bir bölümünü de yine memleketinde sürdürmüştür.

İlk ve ortaöğretim eğitimini İzmit Gazi Lisesi’nde tamamlayan başarılı sunucu, daha sonra İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde İletişim Fakültesi bünyesinde Televizyon Haberciliği ve Programcılığı eğitimi almıştır. Akademik sürecinin ardından medya sektörüne yönelen Ecem Ercan, profesyonel kariyerine Kocaeli TV’de adım atmıştır.

Günümüzde Kocaeli TV Ana Haber bülteninde spikerlik görevini üstlenen Ercan, aynı zamanda “Yaşam’a Dair” isimli programın sunuculuğunu da yapmaktadır. Ekran performansı ve sunum diliyle yerel televizyonculukta bilinen yüzler arasında yer almaktadır.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Ecem Ercan, yaptığı bir paylaşımda “Bu ekranla aramda profesyonellikten daha fazlası var, tarifsiz bir bağ…” ifadelerini kullanmıştır. Bu paylaşım, kısa sürede farklı yorumların yapılmasına neden olmuş ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştır. Kullanıcıların bazı yorumları destekleyici olurken, bazıları ise eleştirel değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu durum Ercan’ın adının yeniden gündeme gelmesine yol açmıştır.

ECEM ERCAN EVLİ Mİ?

Kamuoyunda merak edilen konulardan biri olan Ecem Ercan’ın özel hayatına dair bilgiler sınırlıdır. Mevcut bilinen ve kamuya açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre Ecem Ercan’ın evli olduğuna dair doğrulanmış bir veri bulunmamaktadır.

ECEM ERCAN KAÇ YAŞINDA?

30 Aralık 1996 doğumlu olan Ecem Ercan, 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

ECEM ERCAN NERELİ?

Ecem Ercan, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde doğup büyümüştür.