Ece Vahapoğlu kimdir? Ece Vahapoğlu kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Ece Vahapoğlu, medya ve yazarlık dünyasında uzun yıllardır aktif olan bir isim. Televizyon programlarından uluslararası etkinliklere, köşe yazarlığından sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalarıyla dikkat çeken Vahapoğlu'nun hayatı ve kariyeri, izleyiciler ve okuyucular tarafından merak ediliyor. Kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve mesleki geçmişi en çok araştırılan detaylar arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ECE VAHAPOĞLU KİMDİR?

Ece Vahapoğlu, Türk gazeteci, yazar ve televizyon sunucusudur. Çok yönlü bir kariyere sahip olan Vahapoğlu, televizyon programları hazırlayıp sunmanın yanı sıra köşe yazarlığı ve dergilerde özel çalışmalar yapmıştır. Uluslararası etkinliklerde İngilizce, Fransızca ve İtalyanca sunuculuk yapabilen Vahapoğlu, gençlik ve spor alanlarında da aktif rol almaktadır.

ECE VAHAPOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Ece Vahapoğlu 8 Mart 1978 doğumlu olup 47 yaşındadır.

ECE VAHAPOĞLU NERELİ?

Ece Vahapoğlu İstanbul doğumludur. Anneannesi Saraybosnalı, dedesi ise Üsküplüdür.

ECE VAHAPOĞLU'NUN KARİYERİ

Vahapoğlu, Atv, NTV, CNBC-e, SKY TÜRK ve Cine5 gibi kanallarda programlar hazırlayıp sunmuştur. Sabah, Takvim ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yapmış; Aktüel, Ekovitrin ve Genç Gelişim dergilerinde özel çalışmalar yürütmüştür. Türk Eğitim Vakfı bursiyeri ve KATIAD yönetim kurulu üyesi olan Vahapoğlu, wellness eğitmeni olarak da görev almakta ve Herkes İçin Spor Federasyonu'nun resmi sözcüsü ile proje başkan vekili olarak çalışmaktadır. Ayrıca uluslararası birçok etkinlikte sunuculuk yaparak başarı sağlamıştır.