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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Halk TV soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde 12 kişi hakkında gözaltı talimatı verilirken, Halk TV spikeri Ece Üner ile eşi Deniz Bayramoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gelişmenin ardından Ece Üner ve Deniz Bayramoğlu'nun neden gözaltına alındığı araştırılmaya başlandı. Peki, Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu neden gözaltına alındı? Detaylar...

ECE ÜNER VE DENİZ BAYRAMOĞLU GÖZALTINA MI ALINDI?

Ece Üner ve Deniz Bayramoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında toplam 12 kişi hakkında gözaltı talimatı verilirken, bunlardan 9'unun gözaltına alındığı belirtildi.

ECE ÜNER VE DENİZ BAYRAMOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, kamuoyunda "Halk TV soruşturması" olarak anılan soruşturma kapsamında üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde 12 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

Operasyonda Halk TV spikeri Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

HALK TV SORUŞTURMASINDA KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

Kamuoyunda Halk TV soruşturması olarak bilinen dosyada düzenlenen üçüncü dalga operasyon kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Operasyon sonucunda Ece Üner ve Deniz Bayramoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.