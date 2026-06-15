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Ece İrtem öldü mü, neden öldü? SON DAKİKA! Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ece İrtem öldü mü, neden öldü? SON DAKİKA! Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
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Ece İrtem öldü mü, neden öldü? Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Işıl" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ece İrtem, doğum gününü kutladıktan bir gün sonra evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı "Işıl" karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Ece İrtem’den kahreden haber geldi. Peki, Ece İrtem öldü mü, neden öldü? Kızılcık Şerbeti Ece İrtem kimdir, kaç yaşında? Detaylar...

EVE ERTEM ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

14 Haziran doğumlu olan Ece İrtem, dün yeni yaşına basmanın mutluluğunu yaşamıştı. Doğum gününü kutladıktan sadece bir gün sonra, sabah saatlerinde evinde aniden geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman genç oyuncunun ani ölümü, sevenlerini ve yakınlarını şoka uğrattı.

Şeref Meselesi, Yeni Gelin, Payitaht Abdülhamid ve son olarak Kızılcık Şerbeti gibi birçok başarılı projede rol alan İrtem'in genç yaşta zamansız gidişi, sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğdu. 

ECE İRTEM KİMDİR?

Eğitim hayatını Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera ve Şan Ana Sanat Dalı'nda tamamlayan İrtem, daha sonra oyunculuk alanında kendini geliştirmek amacıyla İstanbul'da Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldı.

Televizyon kariyerine 2014 yılında yayınlanan "Kaçak Gelinler" dizisiyle başlayan Ece İrtem, kısa sürede birçok başarılı yapımda rol aldı. "O Hayat Benim", "Şeref Meselesi", "Kertenkele Yeniden Doğuş", "Yeni Gelin", "Payitaht Abdülhamid", "Bay Yanlış", "Mahkum", "Yasak Elma" ve "Aile" gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Özellikle "Yeni Gelin" dizisindeki Afet karakteri ve "Aile" dizisindeki Cansın rolüyle dikkat çeken oyuncu, son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle adından söz ettirdi.

Müzik eğitimi geçmişiyle de öne çıkan Ece İrtem, kariyerini televizyon ve sinema projelerinde sürdürmeye devam ediyordu. Başarılı oyuncu, yer aldığı yapımlardaki performansıyla Türk televizyon dünyasının dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyordu.

ECE İRTEM KAÇ YAŞINDAYDIİ NERELİ?

Oyuncu Ece İrtem, 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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