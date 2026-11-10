Ebru Şahin kimdir? Menisküs ameliyatı olan Cedi Osman'ın eşi kaç yaşında?

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Cedi Osman'ın sağ dizindeki menisküs yırtığı İstanbul'da yapılan ameliyatla onarıldı. Eşi Ebru Şahin, haber 9 Kasım 2026'da duyulduktan sonra sosyal medyada iki paylaşım yaptı: biri hastane odasından, öteki bir çekim setinden.

İkinci fotoğraftaki not kısa ama durumu anlatıyordu. Ebru Şahin bir yanda hastanede eşinin yanında, bir yanda sette.

EBRU ŞAHİN EŞİNİN AMELİYATI İÇİN NE DEDİ?

Ebru Şahin, Cedi Osman'ın ameliyatının iyi geçtiğini hastane odasından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Fotoğrafa "Çok şükür güzel geçti ameliyat" notunu düştü, ekibe ve doktorlara teşekkür etti.

Bir süre sonra bir çekim setinden esprili bir fotoğraf paylaştı. Altına şunu yazdı: "Yıkılmadım ama ayakta da değilim!"

CEDİ OSMAN NEDEN AMELİYAT OLDU?

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın sağ dizinde menisküs yırtığı vardı ve İstanbul'da artroskopik menisküs onarımı yapıldı. Yunan kulübü PAOK, oyuncunun yaklaşık üç ay sonra sahalara dönmesini, sonra da takım çalışmalarına adım adım katılmasını bekliyor.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, Hercai dizisindeki Reyyan Şadoğlu rolüyle tanınan oyuncu. İstanbul Üniversitesi'nde spor bilimleri okudu, mezun olduktan sonra oyunculuk dersleri aldı. İlk kez 2016'da Kan Parası filminde kamera karşısına geçti.

Hercai'deki rolüyle 2020'de Altın Kelebek'te Yükselen Yıldız ödülünü kazandı.

EBRU ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Ebru Şahin 32 yaşında. 18 Mayıs 1994'te İstanbul'da doğdu.

EBRU ŞAHİN CEDİ OSMAN İLE NE ZAMAN EVLENDİ?

Ebru Şahin ile Cedi Osman, Temmuz 2022'de Kuzey Makedonya'da bir teknede nikâh kıydı. Çift ardından Çeşme'de düğün yaptı.

İlişkileri 2020 yazında başlamıştı. Cedi Osman Eylül 2021'de Kapadokya'da evlenme teklif etti, aileler Mayıs 2022'de nişan için bir araya geldi.

EBRU ŞAHİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ebru Şahin'in ilk dizi rolleri yardımcı karakterlerdi: 2017'de Savaşçı'da Didem, 2017-2018'de İstanbullu Gelin'de Burcu, 2018'de Yasak Elma'da Hira.

İlk başrolünü 2019-2021 arasında yayınlanan Hercai'de aldı. Ardından Destan'da Akkız'ı, 2023'te Yüz Yıllık Mucize'de Harika'yı, 2024'te Gizli Bahçe'de Nazlı'yı oynadı. Aynı yıl Netflix dizisi Tam Bir Centilmen'de Nehir rolündeydi.