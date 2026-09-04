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Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin kaç yaşında, nereli?

Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin kaç yaşında, nereli?
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Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Ebru Şahin, rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şahin'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin kaç yaşında, nereli?

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. 2016 yılında Kan Parası filmiyle oyunculuk kariyerine adım atan Şahin; İstanbullu Gelin, Yasak Elma, Hercai, Destan ve Yüz Yıllık Mucize gibi yapımlarda rol aldı. İşte Ebru Şahin'in yaşı, memleketi ve oyunculuk kariyerine ilişkin merak edilenler...

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Şahin, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra kariyerine reklam filmleriyle başladı. Özellikle Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

EBRU ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

18 Mayıs 1994 doğumlu olan Ebru Şahin, 4 Eylül 2026 itibarıyla 32 yaşındadır.

EBRU ŞAHİN NERELİ?

Ebru Şahin İstanbul doğumludur. 18 Mayıs 1994'te İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, üniversite eğitimini de İstanbul'da tamamlamıştır.

EBRU ŞAHİN'İN KARİYERİ

Ebru Şahin'in oyunculuk kariyeri reklam filmleriyle başladı. 2016 yılında Kan Parası filmiyle sinemada ilk önemli oyunculuk deneyimini yaşadı. Ardından Savaşçı, İstanbullu Gelin ve Yasak Elma gibi dizilerde rol aldı.

Oyuncunun kariyerindeki en büyük çıkış ise 2019 yılında Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle geldi. Daha sonra Destan dizisinde Akkız karakterini, Yüz Yıllık Mucize dizisinde ise Harika karakterini canlandırdı. Ebru Şahin ayrıca Gizli Bahçe dizisinde Nazlı karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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