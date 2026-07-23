A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) finallerinde çeyrek final mücadelesinde Kanada ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, milli takım kadrosunda yer almayan isimler voleybol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında bulunuyor. Peki, Ebrar Karakurt neden yok? Ebrar Karakurt sakat mı, neden oynamıyor? Detaylar haberimizde.

EBRAR KARAKURT NEDEN YOK?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Ebrar Karakurt, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi kadrosunda yer almıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre milli oyuncu, yoğun maç ve antrenman temposunun ardından bel ve kalça bölgesinde artan ağrılar hissetti. Bunun üzerine sağlık ekibi tarafından detaylı klinik değerlendirmeler gerçekleştirildi ve MR görüntülemeleri yapıldı.

Yapılan incelemelerin ardından oyuncunun tedavi süreci başlatılırken, sağlık durumunun daha fazla risk oluşturmaması amacıyla VNL'nin Ankara ve Japonya etapları dahil olmak üzere grup aşamasındaki karşılaşmalarda dinlendirilmesine karar verildi.

Bu nedenle Ebrar Karakurt, turnuvanın grup aşamalarında ve devam eden süreçte milli takım kadrosunda yer almadı.

EBRAR KARAKURT SAKAT MI?

Evet. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından paylaşılan resmi sağlık raporuna göre Ebrar Karakurt'un sakatlığı yapılan kontroller sonucunda netleşti.

TVF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan kontrollerde milli voleybolcumuzun bel ve kalça bölgesindeki ağrılarının artmasının ardından sağ sakroiliak ekleminde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir."

Resmi açıklamaya göre sağlık ekibi tarafından gerekli tedavi programı vakit kaybedilmeden uygulanmaya başlandı. Tedavi süreci boyunca oyuncunun sağlık durumunun ön planda tutulduğu ve sakatlığın ilerlememesi adına kontrollü bir rehabilitasyon planı izlendiği bildirildi.

TVF tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda oyuncunun mevcut sağlık durumuna ilişkin kamuoyuyla paylaşılan resmi teşhis bu şekilde açıklandı.

EBRAR KARAKURT NEDEN OYNAMIYOR?

Ebrar Karakurt'un forma giyememesinin nedeni, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan sakatlık durumu ve devam eden tedavi sürecidir.

Milli takım teknik ekibi ile sağlık kurulunun ortak değerlendirmesi sonucunda oyuncunun tamamen iyileşmeden yeniden müsabakalarda görev almasının sağlık açısından risk oluşturabileceği değerlendirildi.

Bu nedenle tedavi sürecinin eksiksiz tamamlanması amacıyla Ebrar Karakurt'un 2026 VNL'nin Ankara ve Japonya etaplarının ardından temmuz ayında oynanan final etabında da riske edilmemesi planlandı.

EBRAR KARAKURT NE ZAMAN DÖNECEK?

TVF tarafından paylaşılan resmi bilgiler doğrultusunda, haziran ayı sonunda başlayan tedavi süreci dikkate alındığında Ebrar Karakurt'un ağustos ayı başında tamamen iyileşerek yeniden takım antrenmanlarına başlaması hedefleniyor.

Bu nedenle milli yıldızın temmuz ayında oynanan 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi final etabında forma giymesi beklenmiyor.