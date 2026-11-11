EBA çöktü mü? SON DAKİKA! EBA’ya neden girilmiyor, sorun mu var?

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Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformuna erişim sağlamaya çalışan bazı kullanıcılar, teknik sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Sisteme giriş yapamadığını veya platformu kullanırken aksaklık yaşadığını ifade eden kullanıcılar, “EBA çöktü mü?” ve “EBA’ya neden girilmiyor?” sorularına yanıt arıyor. Yaşanan sorunların ardından EBA'daki erişim durumu merak konusu olurken, Millî Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

EBA ÇÖKTÜ MÜ?

EBA'ya erişimde sorun yaşadığını belirten kullanıcıların bildirimleri üzerine platformun güncel durumu araştırılıyor. Ancak kullanıcıların karşılaştığı teknik aksaklıkların ülke genelinde yaşanan bir sistem kesintisinden kaynaklandığı henüz doğrulanmış değil.

Millî Eğitim Bakanlığının EBA'nın tamamen hizmet dışı kaldığına veya genel bir erişim kesintisi yaşandığına ilişkin güncel bir açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle platformda yaşandığı belirtilen sorunların kapsamı ve ne zaman giderileceği konusunda kesin bir bilgi paylaşılmış değil.

EBA’YA NEDEN GİRİLMİYOR?

EBA'ya giriş yapılamamasının birden fazla nedeni olabilir. İnternet bağlantısındaki aksaklıklar, tarayıcı kaynaklı problemler, kullanıcı hesabına ilişkin giriş sorunları veya platformdaki geçici teknik aksaklıklar erişimi etkileyebilir.

Ancak kullanıcıların bildirdiği sorunların hangi nedenden kaynaklandığına ilişkin resmî bir tespit bulunmuyor. Erişim sorununun tüm kullanıcıları etkileyip etkilemediği de henüz netlik kazanmış değil.

EBA AÇILMIYORSA NE YAPILMALI?

EBA'ya giriş yapamayan kullanıcılar öncelikle internet bağlantılarını kontrol ederek farklı bir tarayıcı veya cihaz üzerinden yeniden giriş yapmayı deneyebilir. Tarayıcı önbelleğinin temizlenmesi ve mobil uygulamanın güncel olup olmadığının kontrol edilmesi de denenebilecek adımlar arasında yer alıyor.

Sorunun devam etmesi durumunda kullanıcılar EBA'nın resmî destek kanallarından yardım alabilir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı EBA destek sayfasında, şifre alma veya giriş problemleri yaşayan kullanıcıların destek@eba.gov.tr adresine e-posta gönderebileceği belirtiliyor.