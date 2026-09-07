e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 7 Eylül e-Devlet ne zaman düzelecek?

Kamu hizmetlerinden çevrim içi olarak yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet Kapısı'nın güncel durumunu yakından takip ediyor. Giriş sırasında yaşanan gecikmelerin teknik bir arızadan, sistem yoğunluğundan ya da kullanıcıların internet bağlantısından kaynaklanıp kaynaklanmadığı merak edilirken, platformdaki erişim durumu araştırılıyor.

E-DEVLET'TE ERİŞİM SORUNU MU VAR?

7 Eylül 2026 Pazartesi günü e-Devlet'e giriş yapmak isteyen bazı kullanıcıların bağlantı ve hizmet sayfalarına erişim konusunda sorun yaşayabildiği belirtiliyor. Giriş ekranının geç yüklenmesi, sisteme bağlantı kurulamaması veya bazı hizmet sayfalarının açılmaması gibi problemler, e-Devlet'te genel bir kesinti olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor.