e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 13 Şubat e-Devlet ne zaman düzelecek?

13 Şubat 2026 Cuma sabah saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden işlem gerçekleştirmek isteyen bazı vatandaşlar, sisteme erişimde yavaşlama ve sayfaların geç açılması gibi teknik sorunlar yaşadıklarını dile getirdi. Özellikle yoğun saatlerde ortaya çıkan gecikmeler, platformda genel bir problem olup olmadığı sorusunu beraberinde getirdi. Ayrıntılar haberin devamında…

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? (13 ŞUBAT 2026 CUMA)

13 Şubat 2026 Cuma sabah saatlerinde e-Devlet Kapısı'na giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, sistemde yavaşlama ve sayfaların geç açılması gibi kısa süreli erişim problemleri yaşadıklarını bildirdi. Özellikle yoğun saatlerde işlemlerin beklenenden uzun sürmesi, "e-Devlet çöktü mü?" ve "Sistemde genel bir arıza mı var?" sorularını gündeme taşıdı. Kullanıcılar, hizmetlerin tamamen normale dönüp dönmediğini yakından takip ediyor.

E-DEVLET'E NEDEN GİRİLEMİYOR?

e-Devlet platformunda dönemsel olarak artan kullanıcı yoğunluğu, sistemde geçici yavaşlamalara yol açabiliyor. Bunun yanı sıra planlı bakım ve teknik güncellemeler sırasında bazı hizmetlerde kısa süreli erişim aksaklıkları yaşanabiliyor. Bu tür durumlar, sistemin tamamen devre dışı kaldığı yönünde bir algı oluşmasına neden olabiliyor.

TEKNİK VE KULLANICI KAYNAKLI ETKENLER

Sunucu yoğunluğu, kimlik doğrulama adımlarında yaşanan gecikmeler, internet bağlantısındaki dalgalanmalar ya da kullanılan cihaz ve tarayıcı kaynaklı problemler sisteme erişimi etkileyebiliyor. Ayrıca güncel olmayan mobil uygulama sürümleri, çerez ve önbellek sorunları ya da VPN kullanımı da giriş sürecinde yavaşlamaya neden olabiliyor.

E-DEVLET NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Daha önce yaşanan benzer erişim sorunlarının çoğunlukla kısa süre içinde giderildiği biliniyor. 13 Şubat sabahı bildirilen yavaşlamaların da gün içerisinde kademeli olarak düzelmesi öngörülüyor. Güncel gelişmeler için platform üzerinden yapılacak duyuruların ve yetkililerin açıklamalarının takip edilmesi öneriliyor.