Dyshawn Pierre Galatasaray'a mı geldi, Dyshawn Pierre Fenerbahçe'de oynadı mı?

EuroLeague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi deneyimiyle tanınan Dyshawn Pierre hakkında Galatasaray ve Fenerbahçe bağlantısı iddiaları gündeme geldi. Taraftarlar, “Dyshawn Pierre hangi takımda oynadı, Galatasaray’a transfer oldu mu?” sorularına yanıt ararken, oyuncunun kariyer geçmişi yeniden tartışılmaya başlandı.

DYSHAWN PIERRE GALATASARAY MCT TECHNIC’E TRANSFER OLDU

Galatasaray MCT Technic, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verirken dikkat çeken bir transfere imza attı. Eurohoops’un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Dyshawn Pierre ile anlaşmaya vardı. Deneyimli forvetin yeni sezonda Galatasaray forması giyeceği belirtildi.

FENERBAHÇE BEKO’DA 5 YIL GÖREV YAPMIŞTI

Dyshawn Pierre, 2020-21 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe Beko’da tam 5 sezon forma giyerek önemli bir kariyer dönemi geçirdi. Sarı-lacivertli ekipte istikrarlı performansıyla dikkat çeken 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ardından takımdan ayrılarak yeni bir sayfa açtı.

GALATASARAY’DA YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Tecrübeli forvetin Galatasaray MCT Technic ile anlaşması, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yarattı. Yeni sezonda EuroLeague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Dyshawn Pierre transferiyle önemli bir takviye gerçekleştirmiş oldu.

İMZA RESMİLEŞTİ, YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Habere göre Dyshawn Pierre, Galatasaray MCT Technic ile sözleşme imzalayarak resmen sarı-kırmızılı takıma katıldı. Deneyimli oyuncunun kısa süre içinde takımla çalışmalara başlayacağı ve yeni sezon hazırlık kampında yer alacağı ifade edildi.