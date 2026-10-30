Dwight Powell kimdir? Dallas'ta 12 sezon oynayan Kanadalı pivot Fenerbahçe Beko yolunda

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Nba'de 768 maça çıkan Dwight Powell, kariyerine Avrupa'da devam etmeye hazırlanıyor. Dallas Mavericks'in 19 Ekim 2026'da kadrodan çıkardığı 35 yaşındaki Kanadalı pivot, Fenerbahçe Beko ile bir yıllık sözleşme için anlaşma aşamasına geldi. Kulüpten imzayla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 29 Ekim akşamı Real Madrid deplasmanında 95-76 yenildi. Bu, takımın Avrupa'daki üst üste ikinci yenilgisiydi.

DWIGHT POWELL FENERBAHÇE BEKO'YA MI GELİYOR?

Dwight Powell, Fenerbahçe Beko ile bir yıllık sözleşmenin son aşamasında. Kanadalı oyuncuyla birden fazla EuroLeague kulübü ilgilendi, görüşmelerde öne geçen taraf Fenerbahçe Beko oldu. Powell, NBA takımlarının ekim ayındaki son kadro indirimlerinde serbest kalmıştı.

Geçen sezon Dallas'ta 63 maçta oynadı, bunların 12'sine ilk beşte başladı. Maç başına 14 dakika süre aldı; 3,3 sayı ve 4,1 ribaund ortalaması tuttu. Sahadan isabet oranı yüzde 64,4'tü.

DWIGHT POWELL KİMDİR?

Dwight Powell, kariyerinin neredeyse tamamını Dallas Mavericks'te geçiren Kanadalı basketbolcu. Boyu 2,08 metre, pivot ve uzun forvet oynuyor. Perdeden sonra potaya koşusu, havadan gelen pasları bitirmesi ve savunmada eşleşme değiştirebilmesiyle biliniyor.

Lisede Florida'daki IMG Academy'de oynadı. 2010-2014 arasında Stanford Üniversitesi formasını giydi; Stanford'la 2012'de NIT şampiyonu oldu, 2013 ve 2014'te Pac-12 konferansının birinci beşine seçildi.

DWIGHT POWELL KAÇ YAŞINDA?

Dwight Powell 35 yaşında. 20 Temmuz 1991'de doğdu.

DWIGHT POWELL NERELİ?

Dwight Powell, Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto şehrinde doğdu. Kanada Basketbol Federasyonu da memleketini Toronto olarak gösteriyor.

DWIGHT POWELL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Dwight Powell'ı 2014 NBA Draftı'nın ikinci turunda 45. sıradan Charlotte Hornets seçti. Haklarını aynı yaz Cleveland Cavaliers aldı, Cavaliers da onu eylülde Boston Celtics'e gönderdi. Celtics'teyken G Lig takımı Maine Red Claws'ta da süre buldu.

18 Aralık 2014'te Rajon Rondo ile birlikte Dallas Mavericks'e takas edildi. Dallas'ta 12 sezon kaldı ve sözleşmesini 2016, 2019 ve 2023'te yeniledi. 21 Ocak 2020'deki Los Angeles Clippers maçında aşil tendonundan sakatlanınca o sezonu kapattı. 2021-22'de normal sezonun 82 maçının hepsinde oynadı. 2024'te Dallas'la NBA finaline çıktı; seri Boston Celtics'in 4-1 üstünlüğüyle bitti.

NBA kariyerinde maç başına 17,5 dakika süre alan Powell, 6,5 sayı, 4,2 ribaund ve 1 asist ortalamasıyla oynadı. Dallas'taki sahadan isabet oranı yüzde 60,6. En skorer maçı, 6 Mart 2019'da Washington Wizards'a 26 sayı attığı maç.

DWIGHT POWELL KANADA MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Dwight Powell, Kanada A Milli Takımı'nda 30 maça çıktı. 2023 FIBA Dünya Kupası'nda bronz madalya alan kadrodaydı. 2024 Paris Olimpiyatları'nda da Kanada kadrosunda yer aldı.