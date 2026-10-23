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Dwight McNeil kimdir? Crystal Palace'a takasla gelen kanat oyuncusu nereli?

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Dwight McNeil kimdir? Crystal Palace'a takasla gelen kanat oyuncusu nereli?
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Crystal Palace'ın Beşiktaş deplasmanında ilk 11'de başlayan Dwight McNeil, ocak ayında evrak yüzünden yarım kalan transferin ardından ağustosta Brennan Johnson takasıyla Londra ekibine geçti. Dwight McNeil kimdir, kaç yaşında, nereli? 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu daha önce Burnley ve Everton'da oynadı.

Dwight McNeil, Crystal Palace'a ilk denemede gidemedi. Ocak 2026'da sağlık kontrolünden geçmiş, şartlarda anlaşılmıştı; ama transfer evrakı süresi içinde gönderilmeyince anlaşma son gün çöktü. İki kulüp yedi ay sonra yeniden konuştu ve bu kez oyuncu takasla el değiştirdi.

İngiliz kanat oyuncusu, 22 Ekim 2026'da Dolmabahçe'de oynanan ve 2-2 biten Beşiktaş maçında Crystal Palace'ın ilk 11'indeydi.

DWIGHT MCNEIL BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNADI MI?

Dwight McNeil, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasındaki Beşiktaş maçına ilk 11'de başladı. Palace'ın gollerini Yeremy Pino ile Jean-Philippe Mateta attı. Beşiktaş'ın gollerini ise Wilfred Ndidi ve Junior Olaitan kaydetti.

DWIGHT MCNEIL KİMDİR?

Dwight McNeil, Premier League'de 2018'den beri oynayan İngiliz kanat oyuncusu. Profesyonel kariyerinin ilk dört yılını Burnley'de, sonraki dört yılını Everton'da geçirdi. Burnley'de 147 maçta 7 gol attı, 17 asist yaptı. Everton formasıyla 15 gol attı.

İngiltere'nin 20 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giydi, A milli takımda oynamadı.

DWIGHT MCNEIL KAÇ YAŞINDA?

Dwight McNeil 26 yaşında. 22 Kasım 1999'da doğdu, bir ay sonra 27'sine girecek.

DWIGHT MCNEIL NERELİ?

Dwight McNeil İngiliz. Büyük Manchester bölgesindeki Rochdale'de doğdu. Tam adı Dwight James Matthew McNeil.

DWIGHT MCNEIL CRYSTAL PALACE'A NASIL GELDİ?

Dwight McNeil, Crystal Palace'a Everton'dan takasla geldi. Palace transferi 11 Ağustos 2026'da duyurdu; aynı anlaşmayla Brennan Johnson ters yönde Everton'a gitti. McNeil'in Selhurst Park'taki sözleşmesi dört yıllık ve Temmuz 2030'a kadar sürüyor.

Ocaktaki ilk denemede iki kulüp yaklaşık 20 milyon sterlinlik bir bedelde uzlaşmıştı. Takasta Everton'a giden Johnson ise Palace'a aynı ay Tottenham'dan 35 milyon sterline gelmiş, 26 maçta gol atamamıştı.

DWIGHT MCNEIL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Dwight McNeil, 2014'te Burnley'nin altyapısına girdi ve 2018'de A takıma yükseldi. 2022'de Everton'a transfer oldu, Ağustos 2026'da da Crystal Palace'a geçti. Palace, profesyonel kariyerindeki üçüncü kulüp.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
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